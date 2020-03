Ook in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is bezoek niet meer welkom vanwege corona

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is vanaf donderdag geen bezoek meer welkom. Het ziekenhuis neemt deze maatregel om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Eerder nam een aantal andere ziekenhuizen ook al dit besluit.

"We snappen dat dit een heel ingrijpende maatregel is", schrijft het ziekenhuis op de website. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo mag bij een minderjarige die in het ziekenhuis ligt een van de ouders aanwezig zijn. Bij een bevalling is de partner nog welkom. Bij iemand die stervende is, mogen twee familieleden aanwezig zijn.

Naast het Jeroen Bosch ziekenhuis, zijn ook in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden, in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en Maasziekenhuis Pantein in Beugen geen bezoekers meer welkom. In de andere ziekenhuizen geldt dat de meeste patiënten maar één bezoeker per dag mogen ontvangen.

