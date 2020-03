Inwoners Tilburg krijgen soep en een maaltijd van niemand minder dan de burgemeester

In een grote zaal van buurthuis Koningshaven staan de tafels helemaal vol met papieren zakjes. "Het begon met alleen soep, maar nu is het soep en een maaltijd", zegt Linda. Samen met tientallen vrijwilligers van 'ONS Soepje' maakt ze hier het eten klaar en wordt het bij mensen bezorgd.

'Ik voel me eenzaam'

Vrijwilligster Karin Bosch zegt dat het haar emotioneert. "Normaal ging ik elke dag buiten de deur een kopje koffie drinken maar dat kan niet meer, ik voel me heel eenzaam thuis en ben blij dat ik hier kan meehelpen", vertelt ze met een snik in haar stem.

Ook studenten van Serve de City Tilburg melden zich dagelijks in grote getale om de pakketen rond te brengen. Ze werden woensdag geholpen door niemand minder dan burgemeester Theo Weterings.

"Het is mooi dat jongeren en vrijwilligers helpen in deze tijd. Als puntje bij paaltje komt weten we als Tilburgers elkaar te vinden", vertelt de burgemeester als hij bij één van de mensen met soep voor de deur staat.

Soep in de fietstas

Een man doet open. Netjes op anderhalve meter afstand vertelt de man dat hij net uit het ziekenhuis is, maar dat het weer goed gaat. "Ik vind het heel mooi dat u mij hier een hart onder de riem komt steken", reageert hij als terwijl hij de papieren zak oppakt.

Burgemeester Weterings is trots op alle mensen die meehelpen. "Als mensen hulp nodig hebben, dan wordt dat geregeld en iedereen die het nodig heeft kan zich melden voor de soep", zegt hij. Weterings gaat verschillende deuren langs en neemt ook nog een paar pakketen mee, in zijn fietstassen, naar Berkel-Enschot waar hij woont.

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.