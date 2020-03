Kapster Ginny maakt doe-het-zelf haarverfpakketten voor klanten: 'Ik moet creatief zijn'

En dus moeten Ginny en haar moeder Kitty (54) vandaag flink aan de slag. Iedere klant die wil, kan een verfkit bestellen. Daar zit alles in: handschoenen, een bakje, een kwast en natuurlijk de goede kleur veganistische verf. "In het systeem staat de kleuring van de klant", vertelt Ginny. "We verdelen de verf in potjes, zodat het precies genoeg is voor één verfbeurt. Dat verpakken we in een tasje met een lekker maskertje erbij. Zo kunnen mijn klanten toch weer fris en fruitig vooruit."

Instructievideo

Ook aan klanten die geen ervaring met verven hebben, is gedacht. "We nemen een instructievideo op en die stuur ik naar de klanten die de verfkit bestellen. Daarin laten we zien hoe ze bij zichzelf de uitgroei kunnen verven, maar ook hoe ze het bij een ander kunnen doen." De verfkits worden 'coronaproof' afgeleverd: "Het tasje hang ik aan de deur, dan bel ik aan en zet ik een stap achteruit. Zo breng ik ook mijn producten rond."

De verfkit is een leuk gebaar naar de klanten toe, maar natuurlijk ook een manier om wat geld te verdienen. "Ik hoef er niet per se heel veel aan te verdienen. Het zal nooit duurder zijn dan verven in de salon. Maar iets verdienen is prima, ik moet creatief zijn om inkomsten binnen te brengen."

Lockdown

De kapsalon is tot minimaal 6 april gesloten. "Maar ook dat is allemaal nog afwachten", zegt Ginny. "Als er echt een lockdown komt, gaan we langer door. Als het bijvoorbeeld tot juni wordt verlengd, weet ik niet of mijn zaak nog levensvatbaar is. Het is niet makkelijk."

LEES OOK: Woedende reacties op sluiten kapsalon vanwege corona: Joep knipt daarom toch door

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.