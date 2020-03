Familieleden zwaaien vanuit een hoogwerker naar hun geliefden in het verzorgingstehuis

Het zijn barre tijden, zeker voor ouderen die in een verzorgingshuis zitten en geen bezoek mogen ontvangen door de coronacrisis. Zorggroep Archipel heeft daar wat op gevonden. Familieleden kunnen met een hoogwerker 'op bezoek' komen en voor het raam zwaaien naar hun dierbaren. Donderdag kon dat bij verzorgingshuis Eerdbrand in Eindhoven.

Carla Engels vond het wel eng om in een hoogwerker te stappen. Ze heeft hoogtevrees. Maar dankzij de ondersteuning van vrijwilligers lukte het haar toch om haar angst te overwinnen en, voor het eerst in drie weken, naar haar 87-jarige vader te kunnen zwaaien. "Bellen gaat niet, omdat hij alzheimer heeft, gelukkig herkende hij ons vanmorgen", zegt Carla.

Bloemetje

Ook haar zus Astrid vond het geweldig om op deze manier eindelijk weer contact te hebben met haar vader: "Door een ziektegeval thuis had ik hem al langer dan drie weken niet gezien, dan is dit wel heel waardevol. Over één week is hij jarig. Daar kunnen wij helaas niet naar toe. Maar gelukkig heb ik hem vandaag toch een bloemetje kunnen geven.

Omdat de hoogwerker niet tot de zevende etage kan komen heeft Archipel ook een oplossing bedacht voor de bewoners die op de hoogste etages wonen. Zij kunnen in een kantoortje op de begane grond voor het raam gaan zitten en zo contact hebben met familie.

Hoogtevrees overwonnen

Of de zussen Astrid en Carla nog een keer in de hoogwerker stappen om contact te leggen met hun vader? "Als het nodig is meteen weer, ik heb mijn hoogtevrees nu overwonnen", zegt carla lachend.

