Coronavirus zit komst nieuw provinciebestuur dwars

"Het nieuwe bestuursakkoord is bijna klaar", dat zegt Alfred Arbouw, de VVD-politicus die met VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant een nieuw provinciebestuur aan het bouwen is. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten. Er mag dan een akkoord zijn. Een nieuw provinciebestuur moet in een vergadering van Provinciale Staten worden goedgekeurd. En zulke vergaderingen zitten er nu even niet in.

De planning van de onderhandelaars was om in april het nieuwe akkoord te presenteren. Op 6 maart presenteerden de onderhandelaars na een maand vergaderen al een gezamenlijke lijst met uitgangspunten.

Arbouw: "Voordat we naar de Staten gaan, willen we het onderhandelingsakkoord aan de fracties en de achterban voorleggen. Daarna moeten er misschien nog afspraken aangepast worden. Maar hoe we dat moeten doen zonder vergaderingen is nu nog even onduidelijk."

Vooral in de achterban van het CDA is veel belangstelling voor een discussie. Een deel van de leden voelt weinig voor de samenwerking met Forum voor Democratie. De partij moest een reeks bijeenkomsten daarover ook al afzeggen vanwege het coronavirus.

Het kraakt

Ook op andere plaatsen in het land is duidelijk dat de democratie door de coronacrisis 'kraakt'. De Nederlandse democratie is gebaseerd op openbare vergaderingen waar volksvertegenwoordigers over onderwerpen stemmen terwijl publiek er bij kan zijn. Maar met zo veel mensen bij elkaar komen is nu vaak verboden en in de coronaprovincie bij uitstek zeker niet handig.

Toch staat de druk er in Brabant flink op. Het is de enige provincie die een nieuw bestuur aan het formeren is. De stikstofcrisis - waar in december het vorige provinciebestuur over viel - krijgt even wat minder aandacht maar is nog steeds aan de hand. Naar verluidt is het rijk al ver met een stikstofakkoord en daarvoor alleen al zal in Brabant een slagvaardig bestuur klaar moeten staan.

Te klein

Op het provinciehuis zoeken ze naar oplossingen. De statenzaal is te klein om met alle 55 statenleden te vergaderen terwijl iedereen anderhalve meter afstand houdt. Bijna iedereen zit op dit moment dagelijks te skypen. Zo'n systeem is er ook voor politieke vergaderingen. Maar een stemming via skype lijkt op dit moment nog illegaal, afgezien nog van het feit dat zo'n stemming in het openbaar moet gebeuren.

Hoe de knoop te ontwarren, is nog onduidelijk. "We zoeken een oplossing", zegt woordvoerster Hanneke van Dreumel. "En dat is het."

