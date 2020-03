Kans groot dat tennistoernooi Rosmalen eerste grote sportevenement van Nederland wordt na 1 juni

Als het meezit wordt het Libéma Open het eerste grote sportevenement dat in Nederland wordt gehouden na afloop van de strenge coronamaatregelen. Het tennistoernooi in Rosmalen zou op 6 juni moeten beginnen. Nu is er in Nederland nog een evenementenstop tot 1 juni.

“We houden overal rekening mee, ook dat het niet doorgaat", zegt toernooidirecteur Marcel Hunze. Hij heeft continu overleg met tennisbond ATP, vrouwentennisorganisatie WTA en de organisatie van Wimbledon. Naast de volksgezondheid lijkt het al dan niet doorgaan van toernooi Wimbledon eind juni in Engeland ook grote invloed te hebben op het toernooi in Rosmalen.

Waarschijnlijk wordt half april besloten wat er met het internationale grastennisseizoen gaat gebeuren. Kiki Bertens was al vastgelegd voor het Libema Open, net als oud top vijf speler Daniil Medvedev.

Veel evenementen die gepland stonden voor na 1 juni gaan niet door, omdat het verbod op samenkomsten de voorbereidingen moeilijk maakt. Voor het Libéma Open is dat schijnbaar niet aan de orde.

Indoor Brabant

Hunze is ook de directeur van Indoor Brabant, dat begin deze maand op de valreep werd afgelast. Met alle betrokken partijen van het paardensportevenement in Den Bosch is hij druk in gesprek om tot goede oplossingen te komen. Hunze omschrijft het sentiment in de gesprekken als positief.

