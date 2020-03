'Met pijn in het hart', nieuwe coronamaatregel is nekslag voor Indoor Brabant

Indoor Brabant gaat niet door. Marcel Hunze, directeur van het evenement en Anky van Grunsven hoorden premier Rutte tijdens de speciale corona-persconferentie donderdagmiddag zeggen dat evenementen met meer dan honderd mensen niet meer zijn toegestaan. Van Grunsven: "Toen sloeg mijn hart even over." De enige conclusie die de organisatie daarna nog restte, was het evenement afblazen. "Met heel veel pijn in het hart."

Directeur Marcel Hunze vertelt: "De boodschap was duidelijk. Alle evenementen met meer dan honderd mensen mogen niet doorgaan. Wij hebben weliswaar maar 60 ruiters, maar met alle mensen eromheen komen wij ook boven die honderd."

En dus, zo vertelt Hunze, was de afgelasting geen moeilijke beslissing. "Want het was de enige mogelijke beslissing. "Al wil dat niet zeggen dat het ook makkelijk voelde.

De organisatie van Indoor Brabant moest de afgelopen week meerdere keren schakelen. Onder meer afgelopen maandag, toen besloten werd dat evenementen met meer dan 1000 mensen niet meer toegestaan waren. Aanvankelijk werd toen bekendgemaakt dat het evenement in afgeslankte vorm door zou gaan. Per dagdeel zouden dan maximaal 1000 mensen naar binnen mogen.

Kritiek

Er kwam veel kritiek op dat besluit. Later volgde vanuit de organisatie dan ook het nieuws: "Om elke discussie over bezoekersaantallen te vermijden hebben we, in overleg met de veiligheidsregio, besloten helemaal geen publiek meer toe te laten."

De financiële belangen speelden mee in de aanvankelijke beslissing om Indoor Brabant toch door te laten gaan. "Er zijn al ruiters onderweg." Maar die ruiters kunnen nu onverrichter zake terug naar huis.

Financiële strop

Hoe groot de financiële strop precies is, is nog onduidelijk. Hunze: "Maar die is groot. We hebben een budget van vele miljoenen, dus het wordt een grote uitdaging om daar een oplossing voor te vinden. Maar ik ben ervan overtuigd, dat we in staat zijn om te zorgen dat we een goede toekomst tegemoet gaan."

In 1991 werd Indoor Brabant voor de eerste en tot nu toe enige keer afgelast. Toenmalig directeur Gerrit Jan Swinkels raamde de schade toen op 3 miljoen gulden.

