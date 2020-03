Museum Helmond werkte jaren aan een tentoonstelling die nu niemand kan zien

“We hebben een tentoonstelling gemaakt waarvan we hoopten dat er heel veel mensen op af zouden komen.” Museumdirecteur Marianne Splint laat een leeg Museum Helmond zien. Nou ja, leeg. De werken van de zestiende-eeuwse schilder Gassel en zijn tijdgenoten hangen er. Maar er is geen geschuifel van voeten en zacht gepraat van mensen die kijken naar de schilderijen. De tentoonstelling zou van 10 maart tot en met 7 juni zijn. Bijna precies de periode dat het museum nu dicht moet.

“Jaren is er gewerkt. Het is echt een hele klus geweest”, vertelt Splint. We hebben de werken van Lucas Gassel van over de hele wereld hier naartoe gekregen. Er is een groot onderzoek naar hem gedaan. We zijn heel erg trots op het resultaat en willen dat graag met heel veel mensen delen. Dat gaat nu niet.”

Lucas Gassel werd ergens aan het eind van de vijftiende eeuw in Helmond geboren. Later verhuisde hij naar Antwerpen dat toen het kunstencentrum van het Hertogdom Brabant was.

Internationaal is hij bekend als een van de eerste kunstenaars die landschappen schilderde. Zijn werken hangen nu in musea over de hele wereld. Er zijn ongeveer vijftien gesigneerde Gassels overgebleven en dan is er nog een rijtje waarvan vermoed wordt dat ze door hem zijn geschilderd.

Bijna alle werken heeft het museum in bruikleen van andere musea en particulieren van over de hele wereld. De grootste wens van het museum is om de tentoonstelling te verlengen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Het is bijvoorbeeld nu moeilijk om met alle eigenaren van schilderijen in contact te komen. En ook de onzekerheid in de toekomst speelt mee.

Veel musea willen helpen

“Elke keer als je denkt iets te weten, zoals een nieuwe datum waarop we weer open kunnen, dan glipt dat toch vaak als zand je vingers door, vertelt de museumdirecteur. “Dat is het moeilijkste van nu. Dat heel weinig echt zeker is. Maar gelukkig zeggen veel mensen en andere musea dat ze willen helpen waar ze kunnen. Ik hoop op de goodwill van onze bruikleengevers en ik denk dat ze ons dat ook willen geven.”

