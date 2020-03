Miljoenen voor restauratie van monumenten in Brabant

Bovendonk in Hoeven (Beeld: Google Maps)

Er gaat vanuit Den Haag bijna 5,5 miljoen euro naar Hoeven. Het geld is bedoeld voor de nieuwe bestemming van het voormalig seminarie. Dat wordt nu gebruikt als conferentiecentrum en hotel Bovendonk. Met de miljoenenbijdrage wordt het complex gerestaureerd en vernieuwd.

In november 2018 stelde de provincie Brabant al vier ton aan subsidie uit het restauratiefonds en een lening van 2,7 miljoen euro beschikbaar. De provincie, de gemeente Halderberge, waar Hoeven onder valt, en de Stichting Bovendonk van het bisdom Breda hebben grootse plannen voor het monumentale complex.

Ook smak geld voor Huize Assisië

Het geld uit Den Haag dat hiervoor vrij komt, wordt toegekend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Uit het subsidiepotje gaat nog eens ruim 6,5 miljoen naar bestemmingen in Brabant. Het gros hiervan, bijna 2,5 miljoen, gaat naar Huize Assisië in Biezenmortel.

Ruim twee miljoen gaat naar de Generaal de Bonskazerne in Velp, bij Grave. In dit monumentale complex zijn jarenlang asielzoekers ondergebracht. Er wordt nu ruimte gemaakt voor evenementen, beurzen, congressen, overnachtingen en een munitiemuseum. Ook het eeuwenoude klooster Sint Fidelis in Breda krijgt ruim twee miljoen.

LEES OOK: Seminarie krijgt zak geld van provincie voor restauratie en vernieuwing