Corona kreeg met vijf doden een gezicht in Gemert: 'Dat maakt het heel beangstigend'

In Gemert kent bijna iedereen wel iemand die het beruchte coronavirus heeft opgelopen. Als het niet persoonlijk is, dan toch zeker via via. Voor de oorzaak van het relatief hoge aantal slachtoffers in de gemeente Gemert-Bakel wijzen sommigen naar carnaval. Anderen zijn ervan overtuigd dat ‘we’ het straks allemaal krijgen. “Maar als de ziekte een gezicht heeft gekregen omdat je iemand persoonlijk kent wordt het heel beangstigend.”

Dat burgemeester Van Veen in een recente tweet de inwoners op het hart drukt om toch vooral de regels van het RIVM in acht te nemen, krijgt in zijn gemeente veel steun. “Ik vind dat we ons er hier heel goed aan houden”, zegt een Gemertse die voor de vraag even van haar fietst stapt. “Iedereen houdt heel goed afstand van elkaar, ook als ze een praatje maken. En de supermarkten zijn heel strikt in alle voorschriften. Winkelkarretjes gebruiken, handen ontsmetten, afstand houden. Binnen en buiten de winkels houden medewerkers stevig toezicht.”

Kinderen mogen niet meer naar Brabant komen

“Het is heel beangstigend,” zegt een dorpsgenote die het winderige, maar vrijwel verlaten Riddersplein oversteekt. “Ik ben op weg om een bloemetje te kopen voor een kennis die met een coronabesmetting is opgenomen in het ziekenhuis.” Zelf bleef ze vanwege een verkoudheid twee weken binnen. Dat haar kinderen van hun werkgevers in Utrecht en Groningen niet meer op bezoek mogen komen kan ze heel goed begrijpen. “Ze werken allebei in een ziekenhuis en hebben te horen gekregen dat ze niet meer naar Brabant mogen gaan. Ik snap dat heel goed.”

Zelf heeft ze net begin dit jaar afscheid genomen van haar baan in de zorg. “Maar ik heb mezelf nu weer gemeld om bij te springen in het verzorgingshuis. Dat is mijn plicht vind ik, maar het is wel spannend.” Voor haar is de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet genoeg. “Wij houden in onze straat zeker het dubbele aan, ook omdat we tussen veel kwetsbare mensen wonen.”

Mantelzorger

Een man die zijn hond uitlaat is mantelzorger voor zijn hoogbejaarde moeder. “Ze heeft heel even met een coronabesmetting in het ziekenhuis gelegen. Daar speelde ook in mee dat ze al hartklachten had. Maar ze werd er heel angstig. Ze is 86 en woont nog steeds zelfstandig, dus nu ze weer thuis is helpen wij haar zoveel mogelijk.”

Bang dat hijzelf via zijn moeder het virus heeft opgelopen is hij niet. "Mijn vrouw en ik hebben het vermoedelijk al gehad. Wij hadden allebei lichte klachten met flinke hoofdpijn en ook wat keelpijn. Volgens de artsen hebben we zo goed als zeker een besmetting opgelopen met het coronavirus." Getest zijn ze niet. "Maar we gaan ervan uit dat we het hebben gehad."

Extra voorzichtig

Voor de twee jonge vrouwen op het uitgestorven Ridderplein is het hoge aantal besmettingen in de regio Gemert-Bakel aanleiding om extra voorzichtig te zijn. “Ik ga niet meer bij mijn opa en oma op bezoek, hoe jammer dat ook is. We houden ons zo goed mogelijk aan de voorschriften, niet zozeer voor onszelf, maar vooral uit bescherming voor ouderen en andere kwetsbare mensen om ons heen."

"Ik werk zelf in de zorg in Boekel en daar zie ik de gevolgen van corona. Het is hartverscheurend als een ouder echtpaar uit elkaar gehaald wordt. Ik weet wat corona met mensen doet." Ze blijven zoveel mogelijk thuis, gaan niet onnodig de deur uit. “Ik laat vier keer per dag de hond uit, maar dat is het wel zo’n beetje.”

