Ook Gemert-Bakel zwaar getroffen door coronavirus: vijf inwoners overleden

“Ik wens de nabestaanden heel veel sterkte in deze verwarrende tijden”, zo laat burgemeester Van Veen weten. Hij drukt nogmaals iedereen op het hart om zich te houden aan alle maatregelen, zoals het houden van afstand. “Nogmaals de boodschap, mensen het is menens”, zegt Van Veen.

De omgeving van Gemert-Bakel wordt zwaar geraakt door het coronavirus. In Erp overleden zeker elf mensen aan het coronavirus. In de verschillende gemeenten in de regio is sprake van de meeste bevestigde gevallen per 100.000 inwoners:

Boekel: 397 (totaal: 42)

Uden: 225 (totaal: 94)

Bernheze: 224 (totaal: 69)

Gemert-Bakel: 223 (totaal: 68)

Meierijstad: 184 (totaal: 149)

Landerd: 161 (totaal: 25)

Het eerste cijfer is het aantal besmettingen omgerekend naar 100.000 inwoners. Tussen haakjes staat het absolute aantal bevestigde gevallen.

Dat de regio hard wordt getroffen, wordt ook pijnlijk duidelijk in het ziekenhuis Bernhoven in Uden. De druk op het ziekenhuis is al sinds het begin van de corona-uitbraak groot. Vorige week luidde het ziekenhuis de noodklok. Het medisch personeel kon het nog amper aan nadat in een paar dagen tijd het aantal coronapatiënten was verdubbeld. Afgelopen dagen zijn patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio.

In deze video vertellen inwoners van Erp over de gevolgen van het coronavirus:

LEES OOK: Geruchtenstroom in Erp rondom coronadrama: 'We zijn de tel kwijt rondom het aantal doden'