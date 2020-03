BMX'er Twan van Gendt: 'Sport is nu echt niet belangrijk'

Met koorts op bed of met een gebroken been talloze uren op de bank doorbrengen. Voor veel mensen is sport op tv dan een uitkomst. Maar met het coronavirus is dat geen optie. De sportwereld ligt ook voor het grootste gedeelte stil. Hoe kijken de sporters zelf naar de huidige situatie? We belden erover met BMX'er Twan van Gendt uit Den Bosch.

Twan, hoe kom jij je dagen door?

“Dat is eigenlijk helemaal niet van belang. Het is gewoon irrelevant. Voor alle sporters is dat hetzelfde. Sport kun je nu gewoon zien als werk. En werken kan nu even niet, zoals er heel veel mensen zijn die nu niet kunnen werken. Er zijn nu veel belangrijkere dingen dan sport.”

Het nieuws rondom het uitstel van de Olympische Spelen leek met het oog op jouw blessure goed nieuws, maar ook dat zegt jou nu weinig?

“Ze zijn niet helemaal afgelast. Volgend jaar worden ze waarschijnlijk gewoon gehouden. Natuurlijk moet je na dat nieuws even resetten. En zodra er meer duidelijk is over de nieuwe datum, ga je een plan maken. Maar dat is het dan ook, je moet het belang nu echt relativeren.”

Natuurlijk is sport niet het belangrijkste. Maar het leven van olympische sporters staat vaak helemaal in het teken van die ene dag in de vier jaar.

“Je werkt er vier jaar naar toe. Het is mijn passie, maar het is ook gewoon mijn werk. En net als anderen kan ik nu niet werken. En ik ben dan niet meer dan jij bent of wie dan ook. Kijk, mijn moeder werkt in de zorg en mijn vader is hartpatiënt. Ze wonen samen onder een dak. Dat is veel belangrijker, daar maak ik me veel meer zorgen over dan bijvoorbeeld over het uitstel van de Olympische Spelen.”

Logisch. Wat dat betreft is sport leuk, maar ook niet meer dan een bijzaak in het leven.

“Juist. We zijn met de hele wereld even terug naar de basis. Het gaat nu niet om wat voor auto je hebt of hoeveel geld je verdient. Het is nu belangrijk dat we op elkaar letten en dat we er voor elkaar zijn. We moeten zorgen dat we ons aan de regels houden en hopen dat het wereldwijde probleem opgelost kan worden. Sport is voor velen belangrijk. Maar nu is voor iedereen duidelijk wat echt belangrijk is. Sport komt op twee, drie, vier of misschien zelfs vijf nu.”

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.