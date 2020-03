Trillingproef op Brabantroute valt zwaar tegen: intercity's gaan weer harder rijden

Helvoirt is één van de plaatsen waar inwoners last van hebben treinen (foto: Hans Janssen).

De trillingproef op de Brabantroute heeft weinig opgeleverd en wordt daarom gestopt. De NS maakte dit bekend. Het betekent dat de intercity Den Haag-Eindhoven in juni weer maximaal 140 kilometer per uur gaat rijden.

Vanaf december vorig jaar was de snelheid van voorbijrijdende treinen teruggebracht tot 115 kilometer per uur in de hoop dat omwonenden minder trillingen zouden voelen. Maar dit leidde amper tot minder overlast. Op sommige plekken werden zelfs meer trillingen gevoeld. De NS en spoorbeheerder ProRail vinden het jammer dat de maatregel geen goed resultaat heeft gehad.

Slechts 11 procent merkte verbetering

Tijdens de testperiode is bij omwonenden een enquête afgenomen. Iets meer dan tien procent merkte verbetering. Voordat de proef begon was het doel de trillingen met gemiddeld dertig procent terug te brengen en dat de helft van de mensen die aan het spoor wonen er minder last van zouden moeten hebben. In verband met de coronacrisis rijdt de intercity Den Haag-Eindhoven overigens voorlopig niet.

De uitbraak van het virus heeft nog meer gevolgen voor de aanpak van de aanhoudende trillingen op de Brabantroute (tussen Rotterdam en Venlo, over Brabant). Er waren plannen om binnenkort op een stuk spoor in Oisterwijk zogeheten Under Sleeper Pads aan te leggen. Dit zijn een soort rubberen matten die onder de dwarsliggers gemonteerd worden. Deze maatregel is uitgesteld.

Meer proeven

Ook een tweede proef van ProRail loopt vertraging op. Hierbij zou Durflex, een soort schuim, tussen de spoorstenen worden gespoten. Een speciale werktrein uit China, die nodig is om het spul aan te brengen, kan niet op tijd in ons land zijn. En dat komt door exportbeperkingen, die een gevolg zijn van de coronacrisis.

De spoorbeheerder hoopt dat het later dit jaar nog wel mogelijk is. Voor begin volgend jaar bestaan plannen om de betonnen vloer van de overweg in de Wethouder van Dijklaan in Dorst te vervangen door een ander, trillingvriendelijker materiaal. In dit dorp loopt ook een andere trillingenproef, om de overlast van goederenvervoer terug te dringen.

