Overlevingspakket voor daklozen vanwege coronavirus: ‘Ik ga hem opzetten als een groot mondkapje'

Daklozen in Eindhoven hebben vrijdag overlevingspakketten gekregen. Het pakket bestaat uit een tent en een slaapzak. De pakketten zijn voor de mensen die op straat slapen en voor de daklozen die in de nacht naar de opvang gaan. "In de nachtopvang ga ik het tentje opzetten als een groot mondkapje", vertelt de dakloze Henk.

Het initiatief komt van Stichting Zonder Dak. Ze zien namelijk dat de daklozen bang zijn om corona te krijgen.

Risico besmetting

"In de nachtopvang wordt er gehoest en gekucht en ze moeten op stapelbedden slapen", zegt Hugo van Rooij van de stichting. "Nu kunnen ze binnen ook een tentje opzetten." Volgens Hugo is het de oplossing: ze kunnen veilig overnachten en toch dicht bij elkaar zijn.

Henk is dakloos en valt in de risicogroep. Hij is hart- en kankerpatiënt. Hij is dan ook blij met de tent. Ook al slaapt hij binnen in de nachtopvang. "Ik ga het als een groot mondkapje gebruiken. Dan kan ik erin slapen en heb ik geen kans op besmetting."

Niet iedereen

Maar de tenten zijn ook bedoeld voor de daklozen die niet naar de opvang gaan. Volgens straatpastoor Rob Kosterman hebben ze veertig mensen in beeld die dag en nacht op straat leven. "Wij moeten allemaal binnen blijven maar daklozen kunnen niet zomaar thuisblijven want de straat is hun thuis."

Toch blijkt vrijdagochtend dat niet alle daklozen een tent willen. "Ik wil knaken, verder niks", zegt een man die op een bankje voor de Catharinakerk zit. Van Rooij probeert hem nog te overtuigen om het overlevingspakket aan te nemen maar zonder succes.

Geen eten

Op straat is het volgens de pastoor en Stichting Zonder Dak nu een soort ‘oorlog’. Alle winkels zijn dicht en er is niets meer te halen voor de daklozen. "Ook bij de Hema of Mc Donalds kunnen ze nu even niet terecht. Net als bij inloophuizen van de gemeente, er is gewoon bijna geen eten meer te halen", vertelt de straatpastoor die dagelijks de daklozen spreekt. "De kerk is nu ook dicht maar gaat dinsdag toch weer open om de mensen te helpen met wat leefgeld."

De gemeente probeert vooral de daklozen de hele dag binnen te houden. Zo is de nachtopvang nu de hele dag open. Volgens de straatpastoor doet de gemeente dat om te kunnen checken of er geen corona is in de groep is.

