Besluit NS om proef te staken trilt na in Dorst: actievoerder wil opheldering

Het terugbrengen van de maximum snelheid van de intercity Den Haag-Eindhoven zou de omgeving te weinig verlichting hebben gebracht. De ervaringen van Van der Sanden zijn anders en vandaar dat hij opheldering gaat vragen. De inwoner van Dorst strijdt al jaren tegen de overlast die treinen in onder meer zijn dorp veroorzaken.

Een woordvoerder van de NS begrijpt de reactie van Van der Sanden. "Uit zijn dorp kwamen de meeste tevreden reacties, maar in zijn totaliteit was slechts elf procent van de deelnemers aan een enquête, die we ook in Gilze en Rijen en Oisterwijk hebben afgenomen, tevreden", zo zegt ze.

Weer 140 kilometer per uur

Door het besluit van de NS gaat de intercity Den Haag-Eindhoven, met de TRAXX-locomotief, vanaf juni weer maximaal 140 kilometer per uur rijden. Vanaf december vorig jaar was de snelheid teruggebracht tot 115 kilometer per uur.

Tot grote tevredenheid van Van der Sanden. “En ik merkte niet als enige het verschil. Meer mensen ervoeren echt minder overlast van de trillingen van passerende treinen. Daarom ben ik ook zo benieuwd naar het rapport, dat ten grondslag ligt aan het besluit van de NS. Ik vind dit onvoorstelbaar.”

'Eigen belang van NS'

“Er is tijdens de proef een enquête gehouden. Ik vraag me af bij wie en op welke afstand van het spoor de mensen wonen, die eraan meegedaan hebben. Er zit iets anders achter de resultaten. Wat? Ik denk toch eigen belang van de Spoorwegen. Ik heb donderdagavond direct mensen gebeld, die net als ik al lang actie voeren.” Over nieuwe acties wil Van der Sanden zich nog niet uitlaten, maar tussen de regels door kun je proeven dat de NS zijn borst kan natmaken.

Ondertussen wacht Van der Sanden met spanning de resultaten af van een studie, die in opdracht van de gemeente Oisterwijk is verricht. “Dat onderzoek komt in april af en is door een onafhankelijk bureau gedaan”, voegt hij er veelbetekenend aan toe.

'Open voor overleg'

Volgens de woordvoerder van de NS is tijdens de proef tweemaal een enquête gehouden onder mensen die in een straal van honderd meter rond een aantal overwegen in Dorst, Gilze-Rijen en Oisterwijk wonen. De trillingen zouden er met gemiddeld dertig procent moeten afnemen en helft van het aantal omwonenden zou er minder last van moeten ondervinden. Dat was het doel van de NS en ProRail. Het pakte dus anders uit.

Van een dubbele agenda, wat door Van der Sanden wordt gesuggereerd, is volgens de woordvoerster van de Spoorwegen geen sprake. "We begrijpen de teleurstelling, maar ons besluit is gebaseerd op meetapparatuur die we hadden opgesteld. Bovendien maakt de proef voor de punctualiteit van de dienstregeling of aansluitingen op andere treinengeen verschil. Ook zijn de onderzoeken gehouden in overleg met de gemeentebesturen van Gilze en Rijen, Oisterwijk en Oosterhout (waar Dorst onder valt, red.). Verder staan we open voor vragen."

