Man aangehouden die met 10.000 euro op zak liep en zich met rijbewijs van een ander legitimeerde

Bij een verkeerscontrole op de Backer en Ruebweg in Breda heeft de politie donderdagavond een man aangehouden. Hij legitimeerde zich met een rijbewijs dat niet van hem was en bleek ook tienduizend euro aan contant geld bij zich te hebben.

Op het rijbewijs dat de verdachte liet zien, stond een 22-jarige man uit Willemstad. Dat viel meteen op omdat de man totaal niet leek op de foto die op het pasje stond. Onduidelijk is hoe de automobilist aan het rijbewijs is gekomen.

De verdachte is daarvoor meteen aangehouden. Bij het fouilleren ontdekten agenten het geld. De man wordt verdacht van identiteitsfraude en witwassen. Het geld en zijn auto zijn in beslag genomen.

Boetes

Op het bureau werd duidelijk dat de man een 31-jarige Roosendaler is die al vaker met de politie in aanraking is geweest. Zo is hij al eens eerder aangehouden voor rijden zonder geldig rijbewijs en stond er nog 6.400 euro aan boetes open.

Als het witwassen niet bewezen kan worden, wordt de tienduizend euro die in beslag is genomen gebruikt om de boetes te betalen. De man uit Roosendaal zit nu vast.