Man smijt oudere dame omver bij coronaruzie in Rijsbergse supermarkt: 'We zijn er ondersteboven van'

Een man die donderdag boodschappen deed bij de PLUS in Rijsbergen heeft een vrouw mishandeld. Het slachtoffer sprak hem aan omdat hij weigerde anderhalve meter afstand te houden. Toen zij na meerdere keren waarschuwen in zijn richting schopte, gooide hij een zak potgrond naar haar.

"We zijn er nog ondersteboven van, het hele team', vertelt supermarkteigenaar Cees van Eekelen. De hele dag staat zijn telefoon al roodgloeiend vanwege het incident in zijn PLUS. "Je doet er alles aan om het veilig te houden met schermen bij de kassa en lijnen op de grond en dan dit."

De mishandeling werd opgenomen door de beveiligingscamera's in de winkel. Personeel heeft de beelden teruggekeken, gefilmd en vervolgens online gezet. "Ik kreeg een telefoontje van een collega dat die beelden op internet stonden, dat viel heel rauw op mijn dak donderdagavond."

Slachtoffer

De eigenaar heeft inmiddels contact gehad met de vrouw van in de zestig. "Ze is geschrokken, maar maakt het naar omstandigheden goed en ik blijf contact met haar houden." De vrouw zou wel een paar blauwe plekken aan het incident overgehouden hebben omdat ze hard op de grond viel.

Op de beelden is te zien hoe de man meerdere keren vlak langs de dame loopt terwijl ze aan het afrekenen is. Hij passeert daarbij telkens de speciaal aangebrachte markeren op de grond. Ondanks de waarschuwingen van de vrouw lijkt hij totaal geen boodschap te hebben aan de coronamaatregelen waarna de situatie escaleert.

Maatregelen

Via bekenden heeft Van Eekelen de dader weten te achterhalen. "Met die meneer is iets verkeerd, laat ik het zo zeggen. Hij komt er in ieder geval nooit meer in." Er wordt ook aangifte tegen de man gedaan. Volgens de supermarkteigenaar was hij geen vaste klant.

Ook het personeel dat de beveiligingsbeelden heeft gefilmd en online gezet heeft sancties gekregen. "Dat kan echt niet en vind ik vooral erg voor die vrouw", zegt Van Eekelen stellig. Ook vindt hij dat zijn medewerkers eerder hadden moeten ingrijpen. Het steekt hem ook dat niemand hem had ingelicht over het voorval.

De PLUS-eigenaar is nog altijd woedend over het incident en gaat ook extra maatregelen in zijn supermarkt nemen. "Ik had al een beperkt aantal mandjes en winkelwagentjes. Nu ga ik zaterdag maar doeken ophangen en hoop dat iedereen dan wel die afstand respecteert."

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.