Niet vergeten! De zomertijd gaat dit weekend in

Je zou het bijna vergeten, maar dit weekend is het weer tijd om de klok een uur vooruit te zetten. In de nacht van zaterdag op zondag wordt de klok om twee uur naar drie uur gezet.

Normaal gesproken zijn er in deze tijd van het jaar allang verhalen opgeborreld over het afschaffen van de wintertijd, maar nu hoor je er niemand over. Dat komt natuurlijk door het coronavirus dat al weken het nieuws en het dagelijks leven beheerst. Maar het gaat er vannacht toch echt van komen. Al vinden waarschijnlijk niet veel mensen het erg dat de dag een uurtje minder lang duurt in deze coronatijd.

Langer licht

's Avonds blijft het dan automatisch een uur langer licht. Maar of we daar heel veel aan hebben, nu we er niet op uit mogen, is maar de vraag.

Zoals ieder jaar organiseert het Wereld Natuur Fonds het zogenoemde Earth Hour, waarbij ze hopen dat iedereen zaterdagavond tussen halfnegen en halftien zo min mogelijk elektriciteit gebruikt om energie te besparen en stil te staan bij de klimaatverandering. Traditiegetrouw valt Earth Hour samen met de dag voor de nacht dat de klok vooruit wordt gezet.

Voor de mensen die veel last hebben van het uurtje minder slaap: over zeven maanden wordt het wintertijd en krijg je er weer een uur bij.

