Beschermingspakket voor dakloze Henk komt één dag te laat: 'Mijn kamergenoot heeft corona'

"Had ik mijn overlevingspakket maar een dag eerder ontvangen", reageert de dakloze Henk uit Eindhoven. Vrijdag kregen tientallen daklozen een 'coronapakket', bestaande uit een tentje en slaapzak. Kort na ontvangst van zijn pakket, hoorde Henk per toeval dat zijn kamergenoot van de opvang in isolatie zat omdat bij hem het coronavirus was vastgesteld.

"Tuurlijk maak ik me nu zorgen. Mijn gezondheid is zwak en een besmetting zou dramatisch zijn", zegt de 63 jarige Henk. Dankzij hulp van Stichting (Z)onder Dak kan hij een paar nachten slapen in een goedkoop hotel. "Maar ik heb geen geld en kan dat zelf niet betalen."

Jammer

Diezelfde stichting heeft ook de overlevingspakketten uitgedeeld. Hugo van Rooij van de stichting vindt het jammer dat het zo gelopen is. "Henk heeft dus al een hele nacht geslapen naast een hoestende coronapatiënt. En hij niet alleen, want er lagen nog dertien anderen in die slaapzaal."

Het Leger des Heils laat in een reactie weten dat 'het binnen houden van daklozen na een coronabesmetting een onbegonnen zaak is'. "De GGD heeft zich wel over die ene dakloze ontfermd die nu ziek is."

Zorgen

Hugo maakt zich zorgen nu er corona is geconstateerd onder de daklozen. "De hygiëne laat te wensen over en ze zitten dicht op elkaar. Het zijn niet de mensen die erg strikt zijn in het volgen van regeltjes."

"Die tentjes waren bedoeld als een soort mondkapje die ze ook konden gebruiken in de nachtopvang. Er lopen in Eindhoven veertig daklozen rond die niet bij de nachtopvang willen of kunnen. Ook voor hen moeten de tentjes bescherming bieden, al is het maar tegen een regenbui die binnenkort vast weer gaat vallen", klinkt het bezorgd.

Hoesten

Henk maakt zich ook zorgen. "Mijn kamergenoot met corona heeft al drie keer een longontsteking gehad. Zijn gezondheid is ook zwak. Hij heeft de hele nacht lopen hoesten. Mijn gezondheid is door kanker, hartproblemen en een stoma ook kwetsbaar. 'Maar', klinkt het ineens vrolijk, 'ik heb al zoveel ellende overleefd, dit overleef ik vast ook wel weer'.

LEES OOK:

Overlevingspakket voor daklozen vanwege coronavirus: ‘Ik ga hem opzetten als een groot mondkapje'