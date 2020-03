Eindhoven Airport zo goed als uitgestorven, aantal reizigers met 95 procent gedaald door coronavirus

Woordvoerder Gijs Vrenken neemt Omroep Brabant mee om te laten zien hoe het er nu aan toe gaat op Eindhoven Airport. “Het is echt een heel surreëel beeld om overdag een zo goed als lege terminal te zien.” Op de bankjes, die nu wat verder uit elkaar staan, zitten een paar reizigers te wachten. Op vrijdag vertrokken er drie vliegtuigen en landden er twee.

“De komende week staan er 44 vluchten in de planning”, vertelt Vrenken. “Normaal zijn er dat negentig per dag. Het is een tijd dat we bakzeil moeten halen en heel flexibel moeten zijn. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de winkels op het vliegveld.

Supermarkt is nog wel open

De meeste winkels in de terminal zijn dicht. De boekhandel, de bank, de balie van de shuttleservice en de koffiecorner. De rolluiken zijn gesloten. De supermarkt is bijvoorbeeld nog wel open. “Dat hebben we gevraagd, want na de security is er geen eten of drinken te koop nu”, legt Vrenken uit.

In de video zie hoe leeg Eindhoven Airport op dit moment is. De tekst gaat verder na de video.

Buiten op het platform, waar normaal gesproken de vliegtuigen staan waar mensen in- en uitstappen, is het nu erg rustig. Er staan best wel een aantal vliegtuigen, maar deze zijn geparkeerd. Transavia heeft al haar vluchten geschrapt. Het enige toestel dat vertrekt op het moment dat de woordvoerder ons rond leidt over het platform, is een vlucht van Ryanair naar Londen.

Gratis parkeren

Vrenken laat ons de geparkeerde toestellen zien. “Dit zijn de logeetjes die we de komende tijd te gast hebben”, vertelt hij. “De hele luchtvaartsector zit in zwaar weer omdat er bijna niet gevlogen wordt. Om daar een steentje aan bij te dragen, vragen we geen parkeergeld nu. Normaal staat het vol in de parkeergarage met auto’s, maar nu is dat op het platform met vliegtuigen.

Eindhoven Airport probeert zoveel mogelijk van de nood een deugd te maken. Zoveel als kan is onderhoudswerk naar voren gehaald. En de klussen die nu bezig zijn, gaan net wat makkelijker. Aan het hele voorplein van het vliegveld wordt nog volop gewerkt. “Je hoeft nu minder rekening te houden met reizigers”, zegt Vrenken. “Dat scheelt wel.”

Mistsysteem

De afgelopen tijd had Eindhoven Airport regelmatig last van mist waardoor er niet gevlogen kon worden. Met een zogenoemd Instrument Landing System(ILS) kan een piloot ondanks slecht zicht toch landen. Zo’n systeem is een grote investering en de landingsbaan moet er voor worden opengebroken. Nu met bijna geen vluchten zou het een goed moment zijn.

“We krijgen die vraag nu wel vaker”, zegt Vrenken. “Dat zijn projecten die heel lang lopen en heel veel voorbereiding kosten. Die krijg je op zo’n korte termijn niet voor elkaar. Het zou wel heel mooi zijn als dat wel zou kunnen.”

