Noodkreet van touringcarbedrijf met maar één bus: 'Alleen maar annuleringen'

Halverwege maart maakte touringcarchauffeur Michel van de Velde uit Steensel zijn laatste rit. Hij heeft één bus en zijn bedrijf is thuis gevestigd. Daardoor komt hij niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van het kabinet. De chauffeur heeft daarom een brandbrief gestuurd naar premier Rutte.

“14 maart reed ze voor het laatst”, vertelt Michel van de Velde, wijzend naar zijn paarse touringcar die nu stilstaat voor de deur van zijn huis in Steensel. “We waren op weg met een groep Ierse studenten. Die hadden een veertiendaagse toer door Nederland. Halverwege de reis moesten ze terug.”

Sindsdien staat zijn bus stil. Michel laat zijn agenda zien. Alle afspraken zijn rood. “Dit zijn de geannuleerde klussen. Op dit moment had ik eigenlijk in Spanje moeten zijn. Maar helaas, we staan in Steensel”, zegt Michel. “Alle telefoontjes en mails die nu binnen komen zijn annuleringen. Ik zou bijvoorbeeld met een orkest naar Duitsland gaan. Dat gaat niet meer door.”

Geen steunmaatregelen

Michel heeft een touringcarbedrijf met één bus. Zijn vestigingsadres is ook zijn woonadres. Daardoor valt hij buiten alle steunmaatregelen. “Ik heb nu geen inkomsten”, zegt hij. Ik heb al zo’n 100.000 euro aan omzetverlies.”

De hele touringcarbranche heeft het zwaar nu. Er zijn zo’n vierhonderd busbedrijven. Daarvan zijn een stuk of tien bedrijfjes zo klein als dat van Michel. “De hele touringcarsector valt buiten de steunmaatregelen”, legt Michel uit. “Maar ik val er al helemaal buiten omdat ik mijn bedrijf aan huis heb.”

Langer volhouden

“Dit is lastig vol te houden zo”, zegt hij. “We kunnen het een paar maanden uitzingen.” Michel verwacht dat het nog lang gaat duren voordat de touringcarwereld weer op gang komt. “Met die 4000 euro steun kan je het net wat langer volhouden.”