Opnieuw coronadreiger de cel in: man spuugde naar beveiligster Albert Heijn in Tilburg

Een man uit Tilburg moet twee weken de cel in, omdat hij een beveiligster meermalen heeft bespuugd en zei dat hij besmet was met het coronavirus. De politierechter in Breda heeft dit maandagmiddag bepaald.

De 36-jarige man was vrijdagavond door het lint gegaan. Dit gebeurde in de supermarkt van Albert Heijn aan de Umberstraat in Tilburg. De afgelopen week hebben rechters in Breda en Den Bosch minstens drie andere mannen veroordeeld wegens dreigen met het coronavirus. De straffen liepen op tot acht weken.

Erg agressief

De Tilburger die maandag werd veroordeeld, gedroeg zich vrijdagavond erg agressief in de winkel. Hij schopte onder meer tegen winkelwagentjes. Toen de man bij de kassa stond, werd zijn gedrag steeds erger. Hij nam een dreigende houding aan richting een caissière. Toen de beveiligster de man hierop aansprak, bleek hij daar bepaald niet van gediend.

Hij schreeuwde 'corona', rochelde luid en spuugde naar beveiligster. Die kon net op tijd voorkomen dat ze werd geraakt. Ook toen de man wegreed op een scooter, spuugde hij naar haar. Ook toen slaagde de vrouw erin de klodder te ontwijken. De man is een bekende van de politie, hij kon vrij snel thuis worden aangehouden.

De man kreeg maandag ook twee weken voorwaardelijke celstraf, die hij moet uitzitten als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat.

