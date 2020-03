LIVEBLOG CORONAVIRUS: 'Coronamaatregelen blijven ook na 6 april gelden', dodental stijgt met 93

De huidige maatregelen tegen het coronavirus blijven ook na 6 april gelden. Dit melden bronnen in Den Haag onder meer aan De Telegraaf. Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is met 93 gestegen tot 864. Maandag werd ook bekend dat luchtvaartmaatschappij Transavia al haar toestellen langer aan de grond houdt. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Brabant telt volgens het RIVM 3017 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

De afgelopen 24 uur zijn er 269 vastgestelde besmettingen in Brabant bij gekomen.

Zo'n 93 procent van de Nederlanders blijft zoveel mogelijk thuis tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek.

14.40

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei een krans bij het nationale monument op de Dam in Amsterdam. Na de twee minuten stilte en het spelen van het volkslied houdt de koning daar een toespraak. Dat verwacht het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het comité verwacht half april te kunnen zeggen hoe 4 en 5 mei nu precies worden ingevuld.

14.14

Het aantal doden door het coronavirus in Nederland is met 93 gestegen tot 864. Dit blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnamen is in 24 uur met 507 toegenomen. Het RIVM signaleert dat in onze provincie de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames doorzet. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg waren juist relatief veel ziekenhuisopnames.

13.58

De Britse troonopvolger prins Charles (71), die positief was getest op coronavirus, is uit zelfisolatie en verkeert in goede gezondheid. "Clarence House heeft vandaag bevestigd dat de prins, na overleg met zijn arts, zichzelf niet meer isoleert", zei de woordvoerder.

13.40

Het aantal coronapatiënten dat zondag in ziekenhuizen is opgenomen, is gedaald ten opzichte van de dagen ervoor. De doorstroom van patiënten die op de verpleegafdelingen liggen naar de intensive care is echter wel gegroeid, wat het aantal op ongeveer 140 ic-patiënten brengt. Dat blijkt uit maandagmiddag gepubliceerde cijfers van de Brabantse ziekenhuizen. Komend weekend verwacht directeur Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg dat het aantal opnames op de intensive care afdelingen in Brabant een piek bereikt. Hij hoopt dat de ziekenhuizen nét genoeg ic-capaciteit hebben om de toestroom aan te kunnen.

13.32

Op Sint-Maarten geldt vanaf maandagavond een avondklok. Dat betekent dat niemand zonder uitdrukkelijke toestemming de straat op mag tussen 20.00 uur en 06.00 uur. Eerder stelden Aruba en Curaçao al een avondklok in.

13.15

De huidige maatregelen tegen het coronavirus blijven ook na 6 april gelden. Dit melden bronnen in Den Haag onder meer aan De Telegraaf. Zo blijven scholen en de horeca langer dicht. Voorlopig worden geen nieuwe extra maatregelen verwacht. Hoeveel langer de maatregelen van kracht blijven, is nog onbekend. De crisiscommissie van het kabinet praat daar dinsdag over.

13.10

De uitgestelde Olympische Spelen van Tokio beginnen op 23 juli 2021. Hierover zouden het Internationaal Olympisch ComitÚ (IOC) en de Japanse organisatoren volgens een japans persbureaU overeenstemming hebben bereikt. Het IOC heeft het nieuws nog niet bevestigd. De Spelen zouden nu duren tot en met 8 augustus 2021.

13.00

Defensie is dit weekend het Bravis ziekenhuis met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom te hulp geschoten.



12.34

Luchtvaartmaatschappij Transavia houdt al haar toestellen langer aan de grond. De prijsvechter maakte maandag bekend zeker tot en met 6 mei geen enkele vlucht meer uit te voeren. Dit met uitzondering van vluchten in opdracht van Buitenlandse Zaken om gestrande reizigers op te halen.

12.18

In Oostenrijk is het vanaf deze week verplicht om een mondmasker te dragen in supermarkten. Vanaf woensdag worden de mondkapjes uitgedeeld.

12.16

Red Bull, het Formule 1-team van Max Verstappen, heeft even met de gedachte gespeeld om Verstappen en zijn collega's te besmetten met het coronavirus. Het idee was dat de coureurs, jonge en gezonde mannen voor wie het virus in principe geen gevaar vormt, daarna immuun zouden zijn. Ze zouden dan in de loop van dit jaar, als het Formule 1-seizoen alsnog van start kan gaan, niet meer het risico lopen alsnog besmet te raken.

12.14

Spanje meldt maandag voor het eerst een hoger aantal coronabesmettingen dan in China. De Spaanse autoriteiten geven aan dat inmiddels bij ruim 85.000 mensen is vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. In China zijn volgens officiële cijfers ruim 81.000 besmettingen met het virus aan het licht gekomen.

12.09

De coronacrisis zorgt voor een toename van het aantal krantenabonnementen. Dit blijkt uit cijfers van de website Krantaanbiedingen.nl.

11.53

Afgelopen weekend mochten de eerste twee Brabantse coronapatiënten die in het Ommelanden Ziekenhuis Groningen in Scheemda werden verzorgd dit ziekenhuis verlaten. Het gaat om Jan uit Tilburg en Harold uit Helmond.

11.43

Deze Dino steekt in Boxtel iedereen in deze bizarre tijd een hart onder de riem

11.34

In België is het dodental als gevolg van het coronavirus gestegen tot boven de vijfhonderd. De afgelopen 24 uur zijn in België 82 nieuwe sterfgevallen gemeld. Hiermee komt het totaalaantal op 513.

11.29

Enkele duizenden ondernemers hebben sinds vrijdag een aanvraag ingediend bij het noodloket voor bedrijven die direct getroffen worden door de coronamaatregelen van het kabinet. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers die hun zaak door overheidsmaatregelen tegen het coronavirus hebben moeten stilleggen kunnen via het loket een eenmalige gift van 4000 euro aanvragen. De regeling is bedoeld om de meest acute financiële nood te verlichten.

10.43

Hoewel Paasspektakel The Passion dit jaar niet in de gebruikelijke vorm kan doorgaan, komt er toch een speciale, aangepaste editie op tv. De EO, KRO-NCRV en producent Mediawater zenden live een vertelling uit, die wordt afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities. Het bekende verlichte Passion-kruis vormt het decor van de uitzending. De speciale jubileumeditie is te zien op donderdag 9 april, Witte Donderdag, om 20.30 uur op NPO 1.

9.58

In het Amphia Ziekenhuis in Breda liggen momenteel 30 met COVID-19 besmette patiënten op de intensive care. Dit betekent dat alle standaardbedden op de ic bezet zijn. In het ziekenhuis is extra ic-capaciteit gerealiseerd. Maximaal zijn 56 ic-bedden beschikbaar. Sinds het begin van het uitbreken van de coronacrisis zijn er in het Amphia 31 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De afgelopen 24 uur mochten zeven patiënten met COVID-19 het ziekenhuis verlaten. In totaal geldt dit inmiddels voor 89 patiënten, zo meldt het ziekenhuis in een dagelijkse update.

9.50

De tocht met een stukje huid van de heilige Bernadette van Lourdes door onder meer Den Bosch, in mei, gaat niet door. Dit komt door de coronacrisis, zo meldt het bisdom Den Bosch. De visioenen van Bernadette vormden de aanleiding voor het ontstaan van Lourdes als bedevaartsoord.

9.41

Ook inwoners van Moskou hebben vanaf maandag te maken met meer beperkingen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De Moskovieten mogen hun huis alleen nog uit onder voorwaarden.

9.30

Rotterdam Ahoy begint maandag met het in orde maken van 88 bedden voor corona-patiënten die wel zorg nodig hebben, maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Dit op de plek waar aanvankelijk het door de coronacrisis afgelaste songfestival zou worden gehouden. Als het nodig is, kan er worden uitgebreid naar 680 bedden.

9.14

Radiozender NPO 3FM komt met een extra editie van Serious Request om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, dat hulp biedt tijdens de coronacrisis. 3FM Serious Request: Never Walk Alone wordt gehouden van 13 tot 18 april. 3FM-djs gaan zich 24 uur per dag inzetten, onder andere door tegen betaling verzoekplaten van luisteraars te draaien. Radio-dj Sander Hoogendoorn maakte het nieuws bekend:

9.00

De organisatie van de Premier League, de Engelse voetbalcompetitie, werkt aan een bijzonder plan om het voetbalseizoen ondanks de coronacrisis toch te kunnen uitspelen. Volgens de Britse krant The Independent ligt het idee op tafel om in juni en juli de resterende wedstrijden zonder publiek te spelen in enkele stadions in Londen en in het midden van Engeland.

8.49

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft door de coronacrisis te kampen met verstoringen. Dit bijvoorbeeld bij verschepingen en in de toeleveringsketen. Dat heeft gevolgen voor de omzet in het eerste kwartaal, laat het bedrijf weten. Het bedrijf stelt dat er tot dusver een beperkte impact is van het virus op de productiecapaciteit en dat er nog geen sprake is van een afname van de vraag bij klanten.

8.42

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, NU91, is een meldpunt gestart om uit te zoeken waar de knelpunten zitten als het gaat om het tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgverleners. Er zijn zorginstellingen waar de tekorten zich op korte termijn zullen aandienen, maar op sommige plaatsen zijn nu al niet meer de juiste beschermende middelen voorradig. Hierdoor komt de veiligheid van zorgprofessionals in het geding. NU91 vindt dit onacceptabel.

8.37

Stichting Vluchteling is een inzamelingsactie gestart om de verspreiding van het coronavirus in vluchtelingenkampen zo goed als mogelijk tegen te gaan. De organisatie heeft hiervoor giro 999 opengesteld. Via de landelijke tv-zenders en een online campagne roepen bekende Nederlanders, zoals Art Rooijakkers, op geld te doneren.

8.20

Prijsvechter easyJet staakt per direct al zijn vluchten als gevolg van de coronacrisis. De luchtvaartonderneming blijft naar eigen zeggen samenwerken met overheden om op hun verzoek reddingsvluchten uit te voeren. EasyJet geeft vanwege de grote onzekerheid nog geen datum voor wanneer de vluchten weer herstart kunnen worden.

8.09

Ouderen met een migratieachtergrond kunnen vanaf maandag bellen met een speciale hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar de lijn staat volgens de initiatiefnemers ook open voor 'gewoon' een praatje. Bellers worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond hebben. Een algemene 'corona-lijn' voor senioren werd al op 16 maart gelanceerd door de ouderenorganisatie.

7.58

Mogelijk is het Italiaanse voetbalseizoen al voorbij. Volgens de voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond, AIC, praten de clubs hier maandag over. De minister van Sport wil dat er in Italië ook in april niet wordt getraind of gesport. Na die woorden vreest de spelersvakbond dat het voetbalseizoen gedaan is. De Serie A, de voetbalcompetitie van Italië, ligt al enkele weken stil. De clubs moeten nog twaalf of dertien wedstrijden spelen.

06.22

Defensie zou beschikken over cruciale beademingsapparatuur die nodig is om extra mobiele intensivecare-units mee uit te rusten, en die achterhouden. Dat stelt Follow the Money na onderzoek. De mobiele intensive care units zijn nodig om ernstig zieke patiënten over de nog beschikbare ic-bedden te verdelen.

05.05

Het ministerie van Economische Zaken heeft een akkoord bereikt met het bedrijf Demcon voor de productie van vijfhonderd beademingsmachines. Dat meldt het Financieel Dagblad. De coronapandemie veroorzaakt een toestroom van patiënten op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen, waardoor een tekort aan beademingsmachines dreigt.

03.00

Een wijkagent in het centrum van Breda liet zondagnacht weten dat hij het tijdens de nachtdienst 'nog nooit zo rustig in zijn wijk heeft gezien'. De mensen daar lijken de coronavoorschriften om niet naar buiten te gaan als dit niet nodig is goed op te volgen.