Leraar Vincent raakt gewend aan het online lesgeven: 'Het moreel is goed in de klas'

De verwachting is dat de scholen ook na volgende week nog een aantal weken dicht moeten blijven. Als mogelijke scenario’s worden nu de maandag na de meivakantie of anders 1 juni genoemd. “Ik denk ook dat het allemaal wat langer gaat duren. Ik hoop dat de school zo snel mogelijk verantwoord weer open kan”, aldus de docent.

In tegenstelling tot de meeste leraren van het Markland College kiest Vincent ervoor om de lessen op school te geven. “Veel collega’s zitten thuis in een werkkamer. Ik vind het fijn om hier naartoe te komen. Je zit dan inderdaad wel tegen 32 lege stoelen aan te kijken. Maar het moreel is goed in de klas. Wanneer ik les geef met de spraakfunctie aan dan hoor ik de stemmen. Die zijn zoals ze horen te zijn.”

Routine

Scholen doen wat ze kunnen om leerlingen door deze periode heen te loodsen. Maar de fysieke afwezigheid blijft lastig. Vincent: “Wanneer iemand hier in het lokaal iets niet snapt dan kun je meekijken en meteen helpen. Nu moet je op het gehoor iemand door een probleem heen praten en dat kost meer moeite. Maar iedere week iets minder omdat dat het nieuwe ‘normaal’ wordt.”

Docent Vincent Ros in gesprek met een leerling (Foto: Erik Peeters)

Dinsdag beslist het kabinet of de scholen ook na 6 april gesloten blijven. Vincent Ros en zijn collega’s houden er rekening mee dat ze nog langer zonder leerlingen in de klas les zullen moeten geven. “Je zit de hele dag tegen een apparaat te praten en dat is toch echt anders.”