Coronapatiënt Harold (51) terug uit ziekenhuis Groningen: ’Je familie voelt zo ver weg’

HELMOND -

“Het was een rollercoaster.” Coronapatiënt Harold Ouwens (51) uit Helmond werd halsoverkop naar een ziekenhuis in het Groningse Scheemda gebracht, om de Brabantse ziekenhuizen te ontlasten. Inmiddels is hij weer thuis in Helmond. In de video vertelt hoe het was om zo ziek en zo ver van huis te zijn.