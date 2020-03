214 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, totaal komt daarmee op 3231

Bekijk een overzicht van het aantal besmettingen per gemeente onderaan dit verhaal.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland is opgelopen tot 11.750. Dat zijn er 884 meer dan een dag eerder. Er worden landelijk 93 nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal nu op 864 overleden coronapatiënten. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen (geweest) is in de ziekenhuizen ligt op 3990. Dit is een stijging van 507.

Wat zeggen de cijfers?

De dagelijkse RIVM-cijfers zeggen weinig over het daadwerkelijke aantal mensen dat besmet is met het coronavirus, zeggen deskundigen. Alleen mensen die verhoogd risico hebben worden nog getest op het virus. Ook melden veel mensen met lichte klachten zich niet bij een arts. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het uitvoeren van de test blijft overigens wel relevant om in grote lijnen een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het virus in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk op welke plekken het virus het meeste voorkomt. Ook wordt zo duidelijk welke mensen getroffen worden door het virus.

Weekend goed doorgekomen

De toestroom van coronapatiënten naar Brabantse ziekenhuizen heeft zich zo goed als gestabiliseerd. Daarmee zijn hospitalen dit weekend goed doorgekomen, al blijft het spannend of er op termijn voldoende intensivecare-capaciteit is. Dat meldt Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant.

Dit weekeinde bestempelde Berden vooraf als ‘kritisch’. De grote vraag die nu leeft, is hoe groot de doorstroom wordt van in ziekenhuizen opgenomen patiënten naar de intensivecareafdelingen. Uit ROAZ-cijfers blijkt dat het aantal intensivecare-opnames dit weekeinde flink gestegen is. “Aan het einde van de week gaan we zien of er genoeg plekken zijn. Dat blijft spannend”, zegt Berden, die ook directeur is van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

100 Nieuwe patiënten op IC

Er komen elke dag ongeveer 100 nieuwe patiënten op de intensive care bij, meldde het RIVM zondag. Doordat patiënten enige tijd op de ic verblijven, stijgt het totaal aantal patiënten dat op de ic ligt in Nederland op dit moment met ongeveer 80 per dag. Dit omdat er ook weer mensen uitstromen van deze afdelingen.

Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten. Daarmee moet ook duidelijk worden hoe goed de door de maatregelen werken, die de overheid heeft opgelegd..

Toename aantal besmettingen

Toename aantal sterfgevallen in Nederland door corona

Overzicht aantal besmettingen per gemeente

• Alphen-Chaam: van 24 naar 26

• Altena: van 41 naar 44

• Asten: van 15 naar 17

• Baarle-Nassau: blijft 3

• Bergeijk: blijft 14

• Bergen op Zoom: blijft 17

• Bernheze: van 104 naar 117

• Best: van 25 naar 27

• Bladel: van 18 naar 21

• Boekel: van 59 naar 61

• Boxmeer: van 24 naar 25

• Boxtel: van 24 naar 26

• Breda: van 237 naar 245

• Cranendonck: van 55 naar 58

• Cuijk: van 10 naar 14

• Den Bosch: van 131 naar 150

• Deurne: van 53 naar 58

• Dongen: van 18 naar 21

• Drimmelen: blijft 30

• Eersel: van 20 naar 23

• Eindhoven: van 139 naar 143

• Etten-Leur: van 51 naar 54

• Geertruidenberg: van 12 naar 15

• Geldrop-Mierlo: van 24 naar 26

• Gemert-Bakel: van 90 naar 94

• Gilze en Rijen: van 27 naar 29

• Goirle: blijft 34

• Grave: van 22 naar 25

• Haaren: van 22 naar 23

• Halderberge: van 13 naar 14

• Heeze-Leende: blijft 16

• Helmond: van 100 naar 105

• Heusden: van 44 naar 46

• Hilvarenbeek: blijft 13

• Laarbeek: van 44 naar 45

• Landerd: van 47 naar 50

• Loon op Zand: blijft 31

• Meierijstad: van 227 naar 243

• Mill en Sint Hubert: blijft 11

• Moerdijk: van 10 naar 12

• Nuenen, Gerwen en Nederwetten: van 14 naar 16

• Oirschot: blijft 14

• Oisterwijk: van 25 naar 27

• Oosterhout: van 40 naar 44

• Oss: van 154 naar 174

• Reusel-De Mierden: 6 naar 7

• Roosendaal: blijft 26

• Rucphen: blijft 10

• Sint Anthonis: van 30 naar 31

• Sint-Michielsgestel: van 32 naar 33

• Someren: van 27 naar 29

• Son en Breugel: blijft 24

• Steenbergen: blijft 17

• Tilburg: van 306 naar 330

• Uden: van 142 naar 154

• Valkenswaard: van 31 naar 36

• Veldhoven: blijft 26 naar 28

• Vught: van 36 naar 38

• Waalre: van 7 naar 8

• Waalwijk: blijft 59

• Woensdrecht: blijft 6

• Zundert: van 24 naar 25

Als je al deze cijfers bij elkaar optelt, kom je niet op het genoemde Brabantse totaal. Dit komt doordat er van ruim 300 besmettingsgevallen de woonplaats niet bij het RIVM bekend is.

