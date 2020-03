Brabant Mondmasker Initiatief: vrijwilligers maken honderden mondkapjes per dag

Er is simpelweg geen tijd te verliezen, dat dacht Marc Schoutens uit Den Bosch toen hij anderhalve week geleden een plan bedacht om zelf mondkapjes te gaan maken. Als noodvoorraad voor artsen en verzorgenden en eigenlijk voor iedereen die ze maar nodig heeft. Sinds dit weekend worden er zes- tot achthonderd mondkapjes per dag geproduceerd.

Ze zijn met z’n vieren: Marc, Astrid, Ellen en Marcel, de drijvende krachten achter het Brabant Mondmasker Initiatief. Via het ziekenhuis in Assen kwamen ze in contact met de leverancier van geschikt materiaal. Die leverde anderhalve kilometer stof. “Een soort dik papier”, legt Marc uit, “met heel dichte poriën.”

Marcel heeft in het dagelijks leven een reclamebureau en heeft dus grote tafels en een goede snijmachine. Daarmee wordt de stof in het juiste formaat gesneden. “We hebben eigenlijk heel snel een productielijntje in elkaar geschroefd”, vertelt Marc. “Met de hulp van vrijwilligers kunnen we dan de maskers maken.” Want de stof snijden is één ding, de maskers moeten vervolgens ook worden gevouwen, geplakt met speciale tape en er moeten touwtjes aan.

Nood breekt wet

Een officieel keurmerk hebben de maskers niet. “Nood breekt wet”, vindt Marc. De stof is wel getest door de TU Delft en goed bevonden, zegt hij. Schoutens is zelf werkzaam bij een bedrijf dat medische instrumenten maakt. “Voordat wij iets CE-gecertificeerd hebben, ben je al een jaar verder.” En dus worden de maskers ook nadrukkelijk als noodvoorraad gemaakt. Beter iets, dan niets, is de gedachte. “Je kunt mensen gewoon niet aan hun lot overlaten.”

Marc Schoutens ziet van dichtbij hoe groot de behoefte aan geschikte beschermende materialen is. “Mijn vrouw werkt op de eerste hulp bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en ze komt ook veel bij huisartsenposten. Het is ongelooflijk wat zij en haar collega’s nu meemaken.”

Maar niet alleen artsen en verpleegkundigen kunnen de mondkapjes als noodvoorraad goed gebruiken, merken Marc en zijn mede-initiatiefnemers. Via een speciale Facebookpagina kunnen mensen die de maskers graag willen hebben, zich melden. “Wat dacht je van verzorgenden in de bejaardenzorg. Of voor bezoekers. We krijgen zelfs aanvragen van bijvoorbeeld begrafenisondernemers.”

Vijftigduizend mondkapjes

Marc schat in dat ze met de huidige voorraad, zo’n 50.000 mondkapjes kunnen maken. Maar er is al contact met verschillende partijen voor de levering van extra materiaal, vrijwilligers en zelfs voor hulp om die CE-certificering toch rond te krijgen. Want het Brabant Mondmasker Initiatief blijkt aan een grote behoefte te voldoen. Marc: “Op mijn werk ben ik al vrijgemaakt, om dit zo goed mogelijk te kunnen stroomlijnen. We proberen iedereen die een tekort heeft, van noodmaskers te voorzien.”

LEES OOK:

Isolde maakt even geen bruidsmode maar mondkapjes