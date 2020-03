In deze moeilijke tijd zingen de koorleden van Klein Akkoord op afstand, maar wel samen

Maandagavond repeteert het koor voor de tweede keer online. Het duurt ongeveer een kwartiertje voordat iedereen helemaal opgestart is en elkaar kan zien en geluid heeft. Bij koorleden Gust Gijbels en zijn vrouwe Adriëlle uit Lage Mierde loopt het allemaal vrij soepeltjes. "Ideaal is het niet, maar het is wel heel fijn om toch te kunnen zingen en een beetje contact met elkaar te hebben zo", legt Gust uit.

Dirigente Anja van Lierop zit in Bladel achter haar keyboard en is niet alleen muzikaal leider, maar ook moderator tijdens het gesprek. "Natuurlijk heb ik mijn koorleden liever bij mij, dat repeteert veel makkelijker. Maar het is zoals het is en we moeten wel klaar zijn voor ons optreden in oktober." Vandaar dat ze niet te veel repetities kunnen overslaan, want er moet een flink repertoire ingestudeerd worden.

Terwijl dirigente Anja online keyboard speelt, zingen Gust en Adriëlle thuis mee.

Verbroedering

In deze moeilijke tijd is het zingen voor Gust en Adrielle echt een uitlaatklep. "Je hebt nauwelijk sociale contacten nu vanwege het coronavirus, maar door dit videogesprek zie je elkaar toch een beetje." Het echtpaar heeft de laptop op de eettafel staan, gaat zelf goed rechtop staan en begint op aanwijzing van de dirigente warm te zingen, terwijl de tekst op hun scherm verschijnt.

Koor Klein Akkoord heeft leden in Bladel, Lage Mierde, Esbeek, Hilvarenbeek, Hapert, Diessen, Reusel en zelfs over de grens in Arendonk. Op allemaal kleine schermpjes zijn ze tijdens het videogesprek te zien en 'bij elkaar' en oefenen ze thuis achter hun eigen scherm. Gust is er blij mee en dit stukje positiviteit. "Muziek verbroedert, dat voel je en dat is belangrijk in een tijd als deze."

Simpel

Eigenlijk werkt het online repeteren vrij eenvoudig. De dirigente voegt alle deelnemende koorleden toe aan het videogesprek en zet van iedereen het geluid uit. Ze zingt en speelt zelf de nummers en de koorleden zingen thuis vanaf de bladmuziek mee. Als er iemand een vraag heeft, zwaait die naar de dirigente en dan zet zij het geluid aan van dat koorlid zodat ze de vraag kan horen.

"De coronacrisis maakt je creatief en op deze manier kunnen we toch blijven oefenen", legt Anja uit. Tijdens de online repetitie neemt ze meerdere keren de tijd om iemand uit te leggen welke toonhoogte die persoon moet aanhouden en hoe er ingezet moet worden. "Voor de koorleden die iets missen of waar de verbinding wegvalt, wordt alles opgenomen zodat ze het kunnen terugkijken."

Harmonie

"Wat dat betreft is het wel een geluk dat we zoveel digitaal kunnen tegenwoordig en sociale media bestaan." Volgens Gust zorgt dat nu toch voor dat beetje contact. "We willen heel graag klaar zijn voor ons optreden in oktober, al wordt het nog wel een uitdaging."

"Harmonieus samen zingen is namelijk nauwelijks te oefenen online. Het is nu meer dat iedereen bijblijft en we straks samen aan de dingen kunnen werken", legt Anja uit. Want ook de pasjes en het bewegen tijdens het zingen moeten ruim op tijd voor het optreden in oktober goed geoefend worden en dat is volgens Gust nog wel een uitdaging.

