'Het is een zwarte dag', buurtschappen bloemencorso Zundert teleurgesteld na afgelasting

"Het is een heel zure appel waar we doorheen moeten bijten." Het bloemencorso in Zundert gaat dit jaar definitief niet door vanwege de coronacrisis, zo werd maandag besloten. Bij de buurtschappen sloeg het nieuws in als een bom, maar er is ook veel begrip.

"U mag stoppen!" Die legendarische woorden hoorde buurtschap Tiggelaar vorig jaar. De Zundertse Jubel, waarmee de winnaar bekend wordt gemaakt, zal dit jaar niet klinken. "Dat is natuurlijk enorm balen. Dit raakt heel veel mensen", vervolgt Rob Braspenning, voorzitter van het buurtschap. "Toch is dit het enige logische besluit."

Bloemen al gekocht

Het ontwerp voor komend jaar was al af en de maquette was in de maak. Ook waren de 25.000 dahliaknollen al ingekocht om geplant te worden." Rob: "Ik denk dat we de bloemen wel gaan planten, anders kun je de knollen weggooien. Of we het ontwerp volgend jaar alsnog gaan gebruiken, weten we nog niet."

Ook al is het evenement pas in september, de organisatie hakte de knoop nu al door. Dit vanwege de lange voorbereidingen die nodig zijn. De meeste buurtschappen beginnen namelijk eind mei al aan de bouw van de tenten en wagens.

Het corso is zo belangrijk in ons leven.

"Het is een zwarte dag voor het corso. Toch is het natuurlijk ook een heel logisch besluit", vertelt voorzitter Niek Melisse van buurtschap Klein Zundert. "Je proeft overal de teleurstelling. Het corso is zo belangrijk in ons leven. Zundert is hier dag en nacht mee bezig."

Volgend jaar viert het buurtschap haar 75-jarig jubileum. Het ontwerp van dit jaar, wordt daarvoor bewaard: 'Holifant'. Het plan is om twee prachtig versierde olifanten te maken met veel dans, kleur en muziek, zoals dit tijdens het feest Holi in India ook het geval is. "We hebben meer dan honderd lopers. Iedereen binnen de club wil dit ontwerp volgend jaar voorzetten."

'Even stil'

"We zijn uit het veld geslagen, ook al zie je het aankomen. Iedereen was er even stil van", vertelt een zichtbaar teleurgestelde Mariska van Nijnatten. "Een jaar zonder corso is bizar, maar je hebt geen keus", weet de voorzitter van buurtschap Schijf.

Het is overigens nog onduidelijk of het Kindercorso wel doorgaat. Mogelijk vindt dit dan op een andere datum plaats.

