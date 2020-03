Plastic anti-coronaplaten voor winkels niet aan te slepen: 'We komen om in het werk'

Terwijl veel ondernemers door de coronacrisis met de handen in het haar zitten komen ze bij Vos kunststoffen in Veen juist handen tekort. Het bedrijf dat plastic anti-coronaplaten maakt voor winkels, moet overuren draaien om aan de vraag te voldoen.

Normaal gesproken maakt Vos vooral kunststof materialen voor in de bouw of voor in de tuin. Maar sinds de plaatselijke supermarkt vroeg om plastic platen van plexiglas te maken is dat zo ongeveer de specialiteit van het bedrijf geworden. "Het is nu niet aan te slepen, maar je weet natuurlijk niet hoe lang het gaat duren, het kan straks ook zo weer voorbij zijn", zegt Vos.

De enorme vraag naar beschermingswanden tegen corona begon dus met een paar plastic platen voor bij de kassa's en servicebalie van de plaatselijke Jumbo supermarkt. "Die ondernemer kent mij en vroeg of ik iets kon maken om zijn personeel te beschermen tegen corona."

Via Facebook verspreidt het nieuws dat Vos die plexiglas platen kan leveren zich razendsnel. Ondernemer Arnoud Vos heeft er een dubbel gevoel bij: "Ook ik heb de coronacrisis natuurlijk liever niet en het is vreemd dat wij het zo druk hebben terwijl veel collega ondernemers juist stil liggen."

Dat contrast is groot. De eigenaar van de sportschool in Veen komt een praatje maken, omdat hij toch niets te doen heeft. Vos komt om in het werk. Hij en zijn medewerkers werken in de avonden en in het weekend door, zo druk is het.

Taxi

Na de supermarkt in Veen vroegen al vijftig zaken uit de buurt om de doorzichtige plastic platen die medewerkers tegen het coronavirus moeten beschermen. De lijst wordt alleen maar langer. Coffeeshops, uitzendbureau's , bakkers, slagers, fietsenmakers en ook taxibedrijven vragen om plastic platen. Die worden in Veen op maat gemaakt.

Ondanks dat het gouden tijden zijn voor zijn bedrijf, hoopt Arnoud dat alles snel weer normaal wordt. Maar aangezien het einde van de corona-ellende nog niet in zicht is, heeft de ondernemer ook al nieuwe ideeën.

In verzorgingstehuizen?

Zo zouden ouderen die in isolement zitten weer bezoek kunnen krijgen door een enorme plastic afscheiding in verzorgingshuizen. "Je hebt dan geen fysiek contact, maar je kan elkaar wel zien en praten", zegt Arnoud. Volgens hem zou de politie ook gebruik kunnen maken van plastic uit Veen als ze mensen moeten verhoren. Voorlopig draait de productie nog op volle toeren.