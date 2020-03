Scholen dicht tot en met meivakantie, andere coronamaatregelen tot 28 april van kracht

Dit maakte minister-president Mark Rutte maandagavond bekend tijdens een persconferentie in Den Haag. Het verloop van het aantal besmettingen en de capaciteit op de intensive care-afdelingen laat volgens de premier geen ander besluit toe. Of we eind april delen van het normale leven weer kunnen oppakken, is nog maar de vraag, antwoordde hij op een vraag tijdens de persconferentie. Waarschijnlijk zijn volgens hem 'eerst tussenstappen' nodig.

"Het goede nieuws is dat we geen nieuwe maatregelen hoeven te nemen." Maar de kans is volgens Rutte 'heel reëel' dat het pakket maatregelen, of delen daarvan, na 28 april moet worden voortgezet. Er zijn volgens de premier geen plannen om vóór 28 april de coronamaatrgelen nog verder aan te scherpen, maar in een crisis weet je volgens hem nooit honderd procent wat er gebeurt.

Plannen meivakantie 'te voorbarig'

De minister-president gaf aan het 'te voorbarig te vinden' nu al plannen te maken voor de meivakantie. "Mijn advies is niet boeken", zei hij over de vakantie die voor een deel na 28 april valt. Rutte benadrukte nogmaals 'het virus raakt ons allemaal. Dus de moeilijke situatie is niet morgen voorbij'.

Meteen verlenging van alle maatregelen tot na het einde van de meivakantie op 10 mei past volgens Rutte niet bij 'een volwassen democratisch land als Nederland'. Op een vraag over het al dan niet opnieuw starten van de voetbalcompetitie antwoordde Rutte dat er voor 1 juni niet gevoetbald zal worden in de ere- en eerste divisie. Het kabinet beslist 21 april of coronamaatregelen nog verder worden verlengd. Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, waren eerder al voor langere tijd verboden. Dit namelijk tot 1 juni.

Meer testen

Na 6 april zullen ook medewerkers in de zorg, die buiten ziekenhuizen werken, worden getest op het coronavirus wanneer zij klachten hebben. Het gaat dan volgens minister Hugo de Jonge bijvoorbeeld om thuiszorgmedewerkers en medewerkers in verzorgingshuizen. Hiervoor komen meer testen beschikbaar, zei hij in de persconferentie. Het aantal testen zal snel richting de 29.000 per dag gaan.

Ook de testen om vast te stellen of iemand besmet is geweest met het coronavirus zullen volgens De Jonge snel worden opgestart. Dit om vast te stellen wie inmiddels immuun is.

Ic-bedden

Komende zondag moeten er 2400 patiënten terechtkunnen op de intensive care. Dat hebben alle betrokkenen volgens 'coronaminister' De Jonge afgesproken. Er staan nu volgens hem al 1900 bedden klaar.

