Einde seizoen voor amateurvoetbal, hockeybond houdt slag om de arm

De KNHB heeft er nog wel vertrouwen in. De hockeybond houdt een slag om de arm en spreekt voorlopig van uitstel van de wedstrijden in alle competities voor dit seizoen.

'Voor iedereen duidelijkheid'

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven, dat inmiddels geruime tijd stilligt. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Het besluit om het seizoen niet meer te hervatten heeft gevolgen voor mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekertoernooien niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. De KNVB gaat nog wel de financiële consequenties van dit ‘verloren jaar’ onder de loep nemen. Over het betaald voetbal is nog geen besluit genomen.

Hockeybond denkt aan alternatieven

De hockeybond onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om de competities wellicht op alternatieve manieren in mei, juni of juli af te ronden. Wanneer de omstandigheden dat in de loop van mei zouden toelaten, dan hoopt de bond de leden alsnog een mooie periode vol hockey te laten beleven. Tot en met 28 april zullen de velden en de clubhuizen echter leeg blijven.

Op de site van de bond staat ook ‘dat het er op dit moment vooral om gaat om er gezamenlijk voor te zorgen dat we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en dat de mensen die zorg nodig hebben die zorg ook kunnen ontvangen.’

