Politie ramt auto bij achtervolging vanuit Tilburg

De achtervolging begon in Tilburg. Agenten betrapten het tweetal bij een inbraak en zetten de achtervolging in met diverse eenheden. De wagen reed vervolgens richting Zeeland.

De Zeeuwse politie assisteerde bij de achtervolging en ramde het voertuig van de verdachten. De politiewagen liep daarbij flinke schade op. Het is niet duidelijk waar de twee hebben ingebroken en of er iets is buitgemaakt.