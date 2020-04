Hotdogbar Dwars gaat honden uitlaten, maar ook dat blijkt een vak apart

“Toen we hoorden dat onze hele agenda werd uitgewist, zijn we gaan brainstormen”, vertelt Dieuwertje. Samen met compagnon Ruby Droppert (24) had ze nét een nieuwe bus. “Wat kunnen we nog voor mensen betekenen? We hoorden van initiatieven dat mensen boodschappen voor elkaar doen, maar dat gebeurde dus al. Toen dachten we aan honden. Past ook wel bij ons, met de hotdogs.”

Het is geen nieuw businessmodel voor de hotdogkar, het uitlaten is in principe gratis. “We doen dit vrijwillig. Voor mensen die liever niet meer naar buiten gaan bijvoorbeeld of mensen die alleen een klein blokje om willen, terwijl hun hond misschien wel eens lekker uit wil razen. Of mensen die nu juist superdruk zijn omdat ze thuiswerken en de ook de kinderen erbij hebben en dan óók nog tijd moeten vinden voor de hond.”

De eerste paar rondjes als uitlaatservice zitten er inmiddels op. En dat bevalt prima. “Als je er even tussenuit bent, kom je zelf ook op nieuwe ideeën.” Bovendien blijkt een hondenuitlaatservice ook een vak apart. “We nemen niet te veel honden tegelijk mee. Het is ook even afwachten hoe ze op elkaar reageren.”

Gelukkig voor Dieuwertje liggen de hotdogs ondertussen niet helemaal stil. "We kunnen nog bezorgen, dat scheelt iets." Hotdogbar Dwars zit aan de Korvelstraat in Tilburg. "Normaal gesproken is het altijd lekker druk hier, rond etenstijd en als mensen onderweg naar huis zijn. Nu kun je een kanon afschieten. Echt verbazingwekkend."