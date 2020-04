Man (52) hoest ziekenhuismedewerker opzettelijk in het gezicht en wordt aangehouden

De man hoestte een ziekenhuismedewerker opzettelijk in het gezicht (Archieffoto).

EINDHOVEN -

De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij opzettelijk een baliemedewerker van een ziekenhuis in Eindhoven in het gezicht heeft gehoest. Hij zou vlak daarvoor hebben gezegd dat hij besmet was met het coronavirus. De politie ziet dat als poging tot zware mishandeling.