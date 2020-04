Minister Carola Schouten tikt provincie op de vingers voor 'lukraak' opkopen van boerderijen

Minister Carola Schouten van Landbouw is ontstemd over het besluit van de provincie Noord-Brabant om elders in het land boerderijen op te kopen. Met de stikstofruimte die gekoppeld is aan die boerderijen, probeert de provincie Logistiek Park Moerdijk op gang te helpen.

Volgens Schouten heeft de provincie op eigen houtje gehandeld. Brabant kan ook niks met de aangekochte boerderijen, omdat hiervoor nog geen beleid bestaat, zo zei Schouten op Radio 1. "Hierover zijn we juist in onderhandeling met de provincies", aldus de bewindsvrouw.

Provincie stuurt excuusbrief

De handelswijze van de provincie leidde eerder deze week al tot Kamervragen van het CDA en de ChristenUnie. Het CDA sprak zelfs van cowboypraktijken en ook een Noord-Hollandse provinciebestuurder en landbouworganisatie LTO zijn in hun wiek geschoten. Inmiddels heeft de provincie Brabant wel een excuusbrief gestuurd aan alle Nederlandse provincies met een kopietje voor landbouwminister Schouten.

De provincie Brabant stond onder druk bij de aankoop van zes boerderijen, twee in Brabant en vier buiten de provincie. Zo staat in de brief aan de andere provincies. Vóór 12 mei moet de provincie van de Raad van State een oplossing vinden voor de extra stikstof die ontstaat bij de aanleg van Logistiek Park Moerdijk. Volgens het provinciehuis kost het de provincie ruim 14 miljoen euro als de aanleg van dat industrieterrein wordt afgeblazen.

'Eerst afspraken maken'

“Ik heb de afgelopen weken gehoord van het besluit van de provincie Brabant om ergens anders boerenbedrijven op te kopen om een park uit te kunnen laten breiden. We zijn juist in overleg met de provincies om hierover spelregels af te spreken”, aldus Schouten. “Ik vind niet dat je zomaar in andere provincies bedrijven kunt opkopen. Je moet eerst hele goede afspraken maken om te voorkomen dat lukraak bedrijven worden opgekocht zonder dat wordt bekeken wat voor impact dat heeft op de omgeving.”

'Meer stikstof door aankoop'

Ook veehouder Erik van Oosterhout uit Made reageerde donderdagmorgen geïrriteerd op de stikstoftruc van de provincie. Het kan er bij de actievoerder niet in dat er zes bedrijven worden opgekocht om de industrie in Brabant stikstof te kunnen laten uitstoten. ”Dan wordt de stikstofdruk hier alleen maar intensiever”, aldus Van Oosterhout in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker!

