Inspectieplicht van mogelijk onveilige vloeren na instorting parkeergarage gaat 'gewoon' door

De inspectieplicht voor gebouwen met mogelijk onveilige vloeren is deze week ingegaan. Er is geen reden om die minder streng uit te voeren dan vorig jaar is afgesproken. Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken antwoordt dit op vragen van onder anderen Erik Ronnes van het CDA.

Het Tweede-Kamerlid uit Boxmeer las in een artikel in Cobouw dat zogeheten 'breedplaatvloeren' veel sterker zijn dan eerder gedacht. Dat zou dan betekenen dat ingrijpende maatregelen die bij gebouwen zijn genomen na het instorten van de parkeergarage van Eindhoven Airport, wellicht niet nodig waren geweest.

Er zouden daarom minder strenge eisen zijn opgenomen in de verplichte controles. Die onderzoeken moeten worden uitgevoerd bij gebouwen hoger dan zeventig meter en in complexen met mensen die zich zelf bij calamiteiten niet goed kunnen redden.

Volgens Knops was de berichtgeving in Cobouw echter onjuist.



Wel jarenlang toegepast zonder problemen

De parkeergarage van Eindhoven Airport stortte drie jaar geleden in. Het complex bevatte een ontwerpfout in de zogeheten breedplaatvloeren waarmee het was opgebouwd. Een onderzoek, gedaan door Simon Wijte van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), toonde aan dat ‘een hoop andere’ gebouwen eenzelfde risico lopen.

Knops erkent in de brief aan het parlement wel dat ‘in Nederland al jarenlang breedplaatvloeren worden toegepast zonder zichtbare problemen'. Onderzoeksinstituut TNO neemt dit mee in de verwerking van de inspectieresultaten.

