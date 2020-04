Treurnis om afgebrande frietzaak Tra: 'Groot verlies voor Goirle'

Brand legt kwalitaria Tra in Goirle in de as

Goirle treurt om de afgebrande kwalitaria Tra, die donderdagmorgen helemaal in vlammen opging. De frietzaak is al zeventig jaar een begrip in het dorp. 'Dit is verschrikkelijk voor de ondernemer.'

"Dit is een groot verlies voor Goirle", zegt Angelique, die net als veel andere mensen even naar de schade komt kijken en foto's maakt: "Ik hoop dat de eigenaar de zaak weer overeind krijgt en wens hem veel sterkte".

Frietvet

Overbuurvrouw Jenie Maas zag de vlammen uit het pand komen. "Ik heb nog nooit zo'n grote brand gezien. Er waren enorme vlammen, dat brand natuurlijk wel met dat frietvet."

Jenie is behoorlijk geschrokken van de brand: "Goirle is al niet zo groot en als dan een ondernemer die het goed doet zoiets overkomt, dan is dat verschrikkelijk."

Televisie gered

Bij de brand liep ook restaurant Bojangles forse rook en waterschade op. Studenten die boven de horecazaken wonen, wisten zich op tijd in veiligheid te brengen, of waren niet thuis.

Donderdag komen ze de schade opnemen. De kamers boven restaurant Bojangles lijken redelijk ongeschonden te zijn. Een jongen komt naar beneden met zijn televisie die nog heel is.

Remy uit Arnhem, die sinds één maand in Goirle woont, was op het op het moment van de brand bij haar vriend in Breda: "Toen ik berichtjes kreeg over de brand, dacht ik nog even dat het een één april grap was."

Het belangrijkste, zegt Remy, is dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Hoe haar kamer er nu uitziet, dat weet ze nog niet. "Ik ga het straks wel zien en dan ga ik er pas een gevoel bij hebben."