Vader van gezin familiedrama Etten-Leur officieel beschuldigd van viervoudige moord

De man die vastzit voor het gezinsdrama, vorige week zaterdag in Etten-Leur, wordt beschuldigd van vier keer moord. Dit heeft het Openbaar Ministerie in Breda bekend gemaakt. De verdachte werd vrijdagmiddag voorgeleid bij de rechtbank in Breda en die bepaalde dat hij nog zeker twee weken langer vast blijft zitten.

De slachtoffers zijn de twee kinderen van twee en zes jaar van de man, zijn vrouw en de oma van de kinderen. Ze werden zaterdagavond dood in hun huis aan de Dasseburcht in Etten-Leur gevonden. De verdachte werd dinsdagmiddag op straat aangehouden in het dorp.

Het tv-programma 'Danny op Straat' kwam donderdagavond met een reportage vanuit Etten-Leur. Programmamaker Danny Ghosen liet zien wat zo'n drama en de vondst van de vier dode lichamen ook met agenten doet. "We vinden dan iets wat niemand wil zien. We komen best vaak bij situaties waar mensen overleden zijn. Maar een gezin met jonge kinderen, dat zijn de meldingen die echt indruk maken, die je mee naar huis neemt”, zegt een agent tegen Danny.

Even later is te zien hoe collega's van hem een bekende van de familie op straat moeten vertellen dat er zich een familiedrama heeft afgespeeld in het huis. Vervolgens is te zien hoe diegene op straat instort.

