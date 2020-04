Bloemenzee voor slachtoffers gezinsdrama Etten-Leur, burgemeester bezoekt gedenkplaats

Op de plek waar vorige week het gezinsdrama in Etten-Leur plaatsvond, is een ware bloemenzee ontstaan. De vier slachtoffers worden vrijdag begraven. Burgemeester Miranda de Vries heeft daarom de plek van het drama bezocht.

De burgemeester heeft namens de gemeente bloemen neergelegd. "Ik ben onder de indruk van de vele blijken van medeleven. Rust zacht lieve familie", schrijft ze op Facebook. Samen met de voorzitter van de lokale moskee, herdacht ze de slachtoffers.

In de woning vonden agenten vorige week de levenloze lichamen van twee kinderen (6 en 2), hun moeder en oma. Ze werden zaterdagavond rond kwart over zes gevonden in hun huis aan de Dasseburcht. Vader Onur K. werd dinsdagmiddag op straat aangehouden in het dorp.

Vrijdag werd bekend dat de man wordt beschuldigd van viervoudige moord. Ook blijft hij twee weken langer vastzitten.

