Politiebond woedend over sarcastisch spandoek voor bureau Tilburg: 'Kansloze figuren'

Dit spandoek werd getoond bij het bureau aan de Ringbaan Zuid in Tilburg. (foto: Facebookpagina KS79)

TILBURG -

Politievakbond ACP is woedend over een actie van een groep fanatieke Willem II-supporters vrijdagmiddag. Zij toonden bij het bureau aan de Ringbaan Zuid in Tilburg een spandoek met de leus: ‘Hier werken de helden die ondanks het virus gewoon staan te flitsen’. Vakbondsvoorzitter Maarten Brink: "Dit zijn kansloze en zielige figuren."