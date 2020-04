Kelly uit Den Bosch in onzekere aanloop naar bruiloft en bevalling op Bali door coronacrisis

Veel Brabanders wonen, werken en leven in het buitenland en hebben daar te maken met de gevolgen van de coronacrisis. De dreiging, maatregelen en leefomstandigheden verschillen per land, maar de betrokkenheid met wat er in Nederland gebeurt is overal even groot. Op vaak verre afstand van familie en vrienden in Nederland. Ook bij Kelly.

'Op afstand meeleven'

"Ik heb bijna dagelijks contact met Nederland. Vooral met mijn ouders, die natuurlijk op afstand meeleven met mij hier. Andersom maak ik me ook zorgen hoe zij deze periode doorkomen. Gelukkig kunnen we elkaar via Whatsapp dagelijks zien en horen", vertelt ze.

Aan partnerregistratie doen ze hier niet.

Kelly verhuisde naar Bali vanwege de liefde en omdat ze het eiland al goed had leren kennen. Haar nicht woont daar al jaren en bij haar heeft ze talloze vakanties doorgebracht. Haar werk als 'freelance bidmanager' kan ze achter de computer blijven doen en dus wil zij met haar Indonesische vriend daar hun toekomst verder opbouwen.

Voorlopig streep door bruiloft

"19 augustus verwachten we ons eerste kind en op 21 april zouden we hier gaan trouwen. Mijn familie in Nederland zou daarvoor overkomen, maar door de bruiloft is nu voorlopig een streep gezet", legt Kelly uit. "Niet alleen omdat ze er niet bij kunnen zijn, maar ook omdat we de documenten voor het huwelijk maar niet rond krijgen."

Want een huwelijk tussen een Indonesische man en een Nederlandse vrouw vraagt om veel officiële documenten en ander papierwerk dat over en weer moet gaan tussen beide landen. Die administratie loopt een stuk trager door alle corona-ontwikkelingen en dus wacht het stel gespannen af of alles rond komt.

'Heel gecompliceerd allemaal'

"Want als niet getrouwde vrouw hier een kind krijgen betekent dat mijn vriend dan niet ingeschreven kan worden als vader. Aan partnerregistratie doen ze hier niet", vertelt Kelly. "Daarnaast ben ik hier nu nog op een toeristenvisum en dat zou dan voor mijn kind ook gelden. Op korte termijn zouden we hier dan wellicht ook weer moeten vertrekken, terwijl Donee mogelijk niet mee kan naar Nederland vanwege de sluiting van de Schengengrenzen. Heel gecompliceerd allemaal, dus."

Afwachten

Dat betekent dat Kelly de bevalling en de eventuele bruiloft toch 'gewoon' op Bali blijft afwachten. De veiligheidsvoorschriften leeft ze nauwkeurig na, op het eiland waar nu nauwelijks toeristen zijn en waar wel de ruimte heeft om af en toe een wandeling met haar hond Zoë te maken over het nu lege strand voor haar huis.

Donee en hond Zoƫ op het verlaten strand van Bali

"Donee doet de boodschappen, voor de rest treffen we niemand", vertelt Kelly. "In tegenstelling tot andere plekken in Indonesië lijkt de besmetting hier op Bali mee te vallen. Wellicht ook omdat er weinig getest wordt, daarom nemen we geen enkel risico."

'Spannende en onzekere tijden'

Dus is het zaak om gezond te blijven en het verkrijgen van de officiële documenten voor de bruiloft, in afwachting van de bevalling in augustus. Kelly probeert er het beste van te maken.

"Het zijn natuurlijk spannende en onzekere tijden, nu. Trouwen en een kind krijgen zijn zo'n beetje de mooiste momenten in je leven, maar dit maakt het allemaal wel heel spannend. Mijn hormonen maken het er ook niet makkelijker op. Het is lastig, maar ik probeer om zo weinig mogelijk te stressen om dingen waar ik geen invloed op heb. Maar dat is soms best moeilijk."

