Getuigen zetten politie op spoor van mogelijke brandstichter in Oss: 'Het slaapt een stuk lekkerder'

Verschillende getuigen hebben vrijdagavond in de omgeving van de Willibrordusweg in Oss de politie op het spoor gezet van de vermoedelijke brandstichter bij een schuurtje. Dat zegt Olivier Forma van restaurant Clemens tegen Omroep Brabant. "Ze zagen het gebeuren en ook wie erbij betrokken was. Ze hebben meteen de brandweer en de politie gebeld."

Het brandje ontstond naast het het schuurtje van Jacky Megens. Ze werd opgeschrikt door de signalen van brandweer en politie en ging buiten een kijkje nemen

"Gelukkig waren er oude spullen die naast de schuur lagen in brand gestoken. Maar het was best wel even schrikken. Voor hetzelfde geld slaat de brand over naar de garage of het restaurant", vertelt ze.

Zwaailichten

Het restaurant Clemens ligt niet zover van het schuurtje vandaan. "We wonen boven het restaurant en zagen de zwaailichten in ons huis. Toen zijn we snel naar buiten gelopen om te kijken wat er aan de hand was. Het bleek een klein brandje en dat was snel onder controle", zegt eigenaar Olivier Forma. Ook vertelt hij van de getuigen die meteen de hulpdiensten inschakelden en in ieder geval een beschrijving van de dader konden geven.

politieoss



- Brandstichter op heterdaad aangehouden!

•

In de nacht van vrijdag op zaterdag kregen wij een melding van een schuurbrand aan de Willibrordusweg te Oss. Ter plaatse kon het vuur snel gedoofd worden voordat het oversloeg naar het naastgelegen restaurant. Er werd uitgekeken naar een verdachte met een duidelijk signalement maar deze werd niet gevonden.

•

Ruim een uur later werden wij door een bewoonster van de Vierwindenlaan gebeld dat een man zich verdacht ophield rondom haar woning en schuur. Deze zou daarnaast aan deuren en ramen voelen.

•

Hierop hebben wij de omgeving met meerdere eenheden afgezet. Al snel troffen wij een man rondom de woning. Deze was bezig om een hoop droge bladeren en takken in brand te steken en had zijn aansteker gereed.

•

De man vertoonde opvallend veel gelijkenissen met het eerder genoemde signalement en rook erg naar brandlucht. Ook waren zijn handen zwart geblakerd en was zijn gezicht grijs van de rook.

•

Hierop werd de man aangehouden voor poging brandstichting. Net na de aanhouding meldde buurtbewoners nog twee bosbranden van enkele vierkante meters. Ook deze branden hadden kunnen resulteren in een grote bosbrand.

•

Bij de insluiting van verdachte werd de ruim 1750 euro die hij op zak had conservatoir inbeslaggenomen. Dit om de schade die de verdachte heeft veroorzaakt later te verhalen.

•

Branden

Dat leidde later op de avond tot de aanhouding. Bij zijn aanhouding had de verdachte zo'n 1750 euro op zak. Het geldbedrag is door de politie in beslag genomen. Of de man ook verantwoordelijk is voor vele autobranden die Oss de laatste jaren teisteren, is niet duidelijk.

"Die gedachte schiet wel door je hoofd. Op het eerste gezicht lijkt het geen gerichte actie, dat is een geruststelling. Het is helaas iemand die het leuk vindt om dit te doen. Dit past niet in het straatje van de degene die het meer op auto's heeft gemunt", vertelt Forma.

'Arrestatie stelt gerust'

Voor Jacky Megens was het even schrikken. "Maar de arrestatie stelt gerust”, zegt ze. “Dat slaapt toch iets lekkerder. Ik weet of er een verband is tussen de kleinere brandjes en de grotere autobranden.”

