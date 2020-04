Oss in de ban van pyromaan, burgemeester Buijs luidde exact jaar geleden al de noodklok

Een jaar later liggen de inwoners nog steeds niet lekker op één oor omdat het met regelmaat nog steeds brand in Oss. Of de vrijdagnacht aangehouden verdachte ook de daadwerkelijk gezochte pyromaan is de vraag. In 2018 en 2019 werden in totaal 62 autobranden geregistreerd in Oss. Een kort overzicht van de branden in Oss.

Brandstichting

Ondanks de oproep gingen er medio november in de Medicijnstraat drie auto's in vlammen op. Ook aan de Kapelsingel was het die nacht raak. Ook daar brandde een auto volledig uit. De politie sprak direct van brandstichting.

Enkele weken later werd Oss opnieuw geteisterd door autobranden onder meer op de Berghemsweg. Binnen enkele weken was het liefst acht keer prijs. In de Staringstraat vatte zelfs het huis van een gezin met jongere kinderen vlam. Burgemeester Buijs veroordeelt de brandstichting en noemt het zeker 'geen kwajongensstreek'. Het voorval leidt zelfs tot aandacht in het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant.

Molotovcocktail

In februari van dit jaar veren de inwoners van Oss op als er een man wordt opgepakt die met een molotovcocktail een bestelbus in brand probeert te steken als snel blijkt dat de man niets te maken heeft met de andere autobranden. De man komt weer snel op vrije voeten.

In het begin van 2020 was het in Oss en omgeving meerdere keren raak. Zo verwoeste een felle brand in de Wagenaarstraat zeventien jaar oude Jaguar. Aan het Moeshof in Berghem ging de auto van een invalide man in vlammen op. Het was de vierde autobrand in een halfjaar tijd op dezelfde parkeerplaats.

