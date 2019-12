Jong gezin ontsnapt aan vuurzee, wie herkent de brandstichters? [VIDEO]

Bureau Brabant laat maandagavond beelden zien van de vermoedelijke brandstichters in Oss die de woning van een jong gezin in brand zetten. Het gezin kon net op tijd aan een vuurzee ontsnappen. De brand begon bij hun auto in de carport. Op de beelden is te zien hoe twee mensen voorbij lopen. Beiden dragen een capuchon. Eén van hen draagt iets in de hand. De politie hoopt dat deze verdachten herkend worden.

In de nacht zondag op maandag 2 december werd er brand gesticht bij de auto van het jonge gezin dat onder de carport stond. Dat gebeurde aan de Staringstraat. Op andere beelden is te zien hoe de verdachten naar de carport lopen, er een felle steekvlam ontstaat en diezelfde verdachten hard wegrennen.

Het vuur slaat al snel over naar de woning waar de carport bij hoort. De bewoners, een gezin met twee kleine kinderen kan net op tijd ontsnappen. Niet veel later zou de enige vluchtweg door het vuur geblokkeerd zijn. Het huis raakt door de brand onbewoonbaar.

Het getroffen gezin met een baby van net een maand oud wordt opgevangen door buurtbewoners. Iedereen in de straat is geschokt. Het besef dat de brandstichting levens had kunnen kosten, is voor omwonenden, maar ook burgemeester Buijs, beangstigend.

Pyromaan in Oss

Oss wordt al langer geplaagd door een reeks brandstichtingen. Dat gaat voornamelijk om autobranden, maar deze autobrand onder de carport ontstijgt al die andere branden. De politie neemt alle branden mee in haar onderzoek. Mogelijk is er een verband tussen de brandstichtingen.

Een dag na de brandstichting krijgt het jonge gezin nog meer ellende over zich heen nadat inbrekers hun slag proberen te slaan in de uitgebrande woning. Ze nemen een kapotte spelcomputer mee. De getroffen familie is woest en snapt niet wie zoiets in zijn hoofd haalt. "Het voelt als een trap na", zegt de broer van de jonge moeder.

