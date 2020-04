'Er sterven veel meer mensen dan normaal', coronavirus zet wereld BrabantZorg op zijn kop

SINT-OEDENRODE -

"Er sterven veel meer mensen dan normaal en dat hakt erin." In de binnentuin van verzorgingshuis Odendael in Sint-Oedenrode vertelt bestuursvoorzitter Wilma de Jong van BrabantZorg samen met verzorgende Meike Leenderts hoe het coronavirus allesbepalend is voor het leven in verzorgingshuizen.