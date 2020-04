Eindhovenaar Jim (61) tegen alle verwachtingen in genezen van corona: 'Ik dacht: dat was het dan'

Aan zijn ademhaling is goed te horen dat Jim het zwaar heeft. “Het is zo’n aanslag op je longen en op je conditie”, vertelt hij aan de telefoon. Maar hij is dankbaar en blij om weer thuis te zijn. “Omdat ik toch wel tot de risicogroep behoor, mijn gezondheid is broos.”

Ziekte van Kahler

Dat is nog een understatement. Jim leeft al ruim tien jaar met de ziekte van Kahler, een vorm van bot- en beenmergkanker. Daarbovenop kreeg hij in een periode van een aantal weken, een paar keer een hartaanval.

Hij heeft stamceltransplantaties gehad, krijgt chemo’s en slikt naar eigen zeggen ‘constant antibiotica’. Zo’n tweeënhalve week terug leek er zich opnieuw een hartaanval aan te dienen. Met een ambulance werd Jim naar het Catharina Ziekenhuis gebracht. Daar bleek hij ook nog corona te hebben.

'Dit was het dan'

“Toen ik dat te horen kreeg, dacht ik: ‘Dit was het dan’. Ga maar zaken in gang zetten, zei ik tegen mijn vrouw.” Vanwege zijn medische voorgeschiedenis, dacht Jim niet dat hij corona nog zou overleven. “Ik had zoiets van, hoe moet ik hier nou weer overheen komen. En kan ik dit iedereen ook nog wel aandoen, bij wijze van spreken. Maar ik heb heel erg veel steun gehad van vrienden en bekenden, steun van mijn vrouw.”

Dit had niemand meer verwacht. Bizar.

Geëmotioneerd vertelt Jim over de talloze kaartjes en beterschapswensen die hem in het ziekenhuis bereikten. “Daar haal je zoveel steun uit. Ik kreeg heel veel kaarten, ook uit onverwachte hoeken. Kaarten met mooie verhalen. Dat doet heel veel met je. Zoveel mensen die om je geven. En dan blijf je toch maar weer doorgaan. Dan vind je de kracht om er toch nog tegen te vechten.”

'Altijd veel gesport'

Wonderwel komt Jim er weer wat bovenop. “Dat had niemand meer verwacht. Wel bizar.” Wellicht heeft juist zijn medische geschiedenis hem wel enigszins geholpen, denkt Jim. “Voordat ik ziek werd heb ik altijd veel gesport. Ik had een topconditie, rookte niet en dronk niet. Dus toen ik de ziekte van Kahler kreeg had ik vanaf het begin wel de mentaliteit om telkens opnieuw te vechten en me niet te laten kisten.”

Tekst gaat verder na de foto.

Kaartjes voor Jim (foto: Claudia Sweens)

Daardoor lijkt ook corona ‘slechts’ een hindernis op weg naar verder herstel. “Ik ga nu eerst een beetje verder herstellen thuis”, stippelt Jim de route uit. “Dan over drie weken een operatie voor mijn hart. En als dat opgelost is, door om te kijken hoe we de ziekte van Kahler moeten bestrijden.”

'Ik heb corona getackeld'

Want ook ná corona zit er nog genoeg voor hem in het vat. “Vroeger liep ik halve marathons. Ik denk niet dat ik dat nog ga halen. Ik kan nu niet eens honderd meter wandelen. Maar straks weer vijf kilometer? Wie weet.”

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.