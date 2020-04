Branden blijven Oss teisteren, nu gaat een auto in vlammen op aan het Perzikhof

Aan het Perzikhof in Oss is zaterdagnacht een auto in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond kwart over vijf ontdekt. Buurtbewoners bedachten zich geen moment en hielden de vlammen met tuinslangen in bedwang totdat de brandweer aankwam. Die had het vuur snel onder controle. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Oss wordt al jarenlang geteisterd door branden. In 2018 en 2019 werden in totaal 62 autobranden geregistreerd in de gemeente. Een jaar geleden sprak burgemeester Wobine Buijs van Oss haar zorgen uit over de vele branden. Ze riep de inwoners op om uit te kijken naar een pyromaan die toen al tientallen autobranden op zijn of haar geweten zou hebben.

Toen de politie bij het onderzoek hulp kreeg van specialisten een speciale website lanceerde, was het een tijd lang rustig qua autobranden. Maar sinds eind vorig jaar is het weer vaker raak.

Vrijdagavond wist de politie nog een brandstichter op heterdaad aan te houden. Die stond met een aansteker in zijn hand in de buurt van een huis in de Vierwindenlaan. Vlak daarvoor was diezelfde man gezien bij een schuurbrand aan de Willibrordusweg. Dat vuur kon de brandweer snel blussen, zodat de vlammen niet oversloegen naar een restaurant daarnaast.

