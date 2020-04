Ruim honderd meldingen van samenscholingen ondanks coronavirus in Midden- en West-Brabant

"Overdag zijn het vaak samenscholingen en in de avond en nacht meestal feestjes", legt de woordvoerder uit. Zaterdagavond was het onder meer raak aan de Curacaostraat in Breda - waar tientallen mensen aan het feesten waren - en in Klundert waar vier mensen in een auto aan het chillen waren. In Lage Zwaluwe werden tientallen mensen bekeurd die met hun auto wilden gaan crossen. "Maar niet alle situaties die gemeld worden, blijken overigens een strafbaar feit."

Sociale controle groot

Volgens de woordvoerder is de sociale controle dus groot. "Mensen weten ons te vinden om zaken te melden. Dat is goed. Maar corona wil niet zeggen dat iedereen nu opeens een brave burger is geworden. Jammer genoeg zijn er dus mensen die het coronavirus niet serieus genoeg vinden om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Deze mensen moeten nog het besef krijgen dat we dit samen moeten doen. Alleen dan werkt het."

In het oosten van Brabant heeft de politie geen totaaloverzicht. "Maar het algemene beeld is dat burgers zich goed aan de afspraken houden. Wanneer we zien dat mensen dit niet doen, dan lijkt onze werkwijze goed te werken. Eerst het gesprek aan gaan, daarna waarschuwen en als laatste optie beboeten", laat een politiewoordvoerder uit die regio weten. Boetes zouden hier wel zijn uitgeschreven, maar incidenteel.

Middelbeers

Onder meer in Middelbeers, waar meer dan tien jongeren zaterdagnacht in huis een feestje vierden, werd geen bekeuring uitgedeeld. "Wel kregen de bewoners hier een formele waarschuwing", laat wijkagent Carolien Abrahams weten. "Dit voorval wordt geregistreerd in de politiesystemen zodat alle politiemensen dit bij volgende controles kunnen lezen. Als deze mensen dan bijvoorbeeld in een parkje met drieën zij aan zij zitten zonder anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, krijgen ze meteen een proces-verbaal."

LEES OOK:

Autocrossers verzamelen zich voor illegale wedstrijden, politie deelt 30 boetes uit

Politie beëindigt feest in Breda: 'Ongelooflijk dat dit in deze coronatijd nog steeds gebeurt!'