Feestgangers in Breda waren zich van geen kwaad bewust

“Terwijl wij ons best doen om binnen te blijven, vieren ze daar gewoon feest!” Een man in de Curaçaostraat in Breda heeft geen goed woord voor over voor het feest dat zaterdagavond in een appartementencomplex werd georganiseerd. Maar volgens de feestgangers zelf, is het verhaal helemaal uit zijn verband getrokken. “We wilden juist iets positiefs doen. Iedereen hield zich aan de RIVM richtlijnen”, aldus een van de feestgangers.

Het feest was bij een appartementencomplex in dr. Struijckenstraat en Curaçaostraat. De huizen komen allemaal op een groot binnenplein uit, waar iedereen zijn eigen tuintje heeft. “We hadden het plan om iets leuks te organiseren om even te ontspannen. Er is juist goed nagedacht over hoe we dat in deze tijd konden doen”, aldus een van de bewoners. “Er werd muziek gedraaid en er waren inderdaad ook veel discolampen, maar iedereen bleef in zijn eigen tuin.”

De politie legde na klachten uit de buurt het feest stil en was not amused. "Bizar en heel erg dom. Er waren tientallen mensen aanwezig die dicht op elkaar stonden te dansen en te feesten. Ongelooflijk dat dit in deze tijd nog steeds gebeurt!”, aldus een agent.

Geen massa

De bewoners begrijpen wel dat de politie dit idee heeft gekregen. Maar volgens hen was er was geen sprake van een dansende massa mensen. “Er waren inderdaad wel veel mensen, maar omdat iedereen in zijn eigen tuin bleef, was er wel genoeg afstand. Dus er werd wel met meer mensen dicht bij elkaar gedanst, maar dat was dan alleen met het gezin. Nu worden we weggezet als mensen die bewust een coronafeest hebben gegeven en schijt hebben aan de regels", zegt een vrouw die zaterdagavond ook van de partij was.

“Je moet het zien als dat feest laatst waar een dj op zijn balkon stond te draaien en waar iedereen op zijn balkon ging dansen”, aldus haar man. “Zo was het hier ook, alleen waren het geen balkons, maar tuintjes.”

Ontspannen

De bewoners schrikken van het beeld dat is ontstaan. “Ik werk zelf in de zorg, er woont hier een agent in het gebouw, wij weten echt wel wat we wel en niet kunnen doen. Wij zien de gevolgen van corona iedere dag. Maar je moet je dan juist thuis ook wel kunnen ontspannen. Maar dat kan nu in deze tijd blijkbaar niet meer”, aldus een vrouw.

De rest van de straat is toch verbaasd over hoe dit allemaal is gelopen. “Ik ben er niet bij geweest, dus ik kan niet zeggen of ze nou afstand hebben gehouden. Maar we hadden er ook gewoon last van. En hoe kan het nou dat er in deze tijd een feest wordt gegeven?”, vertelt de man die de politie belde toen hij foto's en filmpjes op social media zag verschijnen van het feest. "Maar die zijn ineens allemaal weggehaald."

Schaamte

Het echtpaar schaamt zich een dag later wel een beetje en wil daarom ook anoniem blijven. “Met de kennis van nu hadden we dit inderdaad niet zo moeten doen. We hebben misschien de grens opgezocht van wat wel en niet kan. Blijkbaar kan dit gewoon niet meer in deze tijd.”

Omroep Brabant heeft het verhaal van de bewoners ook weer voorgelegd aan de politie. "Ten eerste moet je gewoon een vergunning hebben voor zo'n evenement. En de intentie was dan misschien wel goed, maar wij hebben geconstateerd dat mensen zich toch niet aan de RIVM richtlijnen hielden. Er waren zo'n zeventig mensen en er stonden groepjes van meer dan vijf mensen bij elkaar”, aldus een woordvoerder. “En dat mag niet op dit moment. En daarnaast moet je ook nog eens afvragen of het in deze tijd handig is om zoiets te doen.”

